Bolsonaro pode ser enviado para presídio de segurança máxima na próxima semana

Previsão é de que ex-presidente saia da prisão domiciliar para o Complexo Penitenciário da Papuda

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:59

Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Kayo Magalhães/Estadão Conteúdo

Aliados de Jair Bolsonaro acreditam que o Supremo Tribunal Federal (STF) deve determinar o envio do ex-presidente ao presídio da Papuda já na próxima semana, após a rejeição dos embargos de declaração protocolados pela defesa. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. As informações são do colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

O entorno do ex-mandatário avalia que a ida para a Papuda é vista pelos ministros como um “símbolo” do julgamento da trama golpista. Sob reserva, um integrante da família afirmou que a medida pode ter caráter de “humilhação” e desgaste político.

Apesar da expectativa, a aposta é de que Bolsonaro permaneça apenas algumas semanas na prisão, retornando à prisão domiciliar devido à sua condição de saúde. O ex-presidente ainda enfrenta complicações da facada sofrida na eleição de 2018 e foi diagnosticado com câncer de pele neste ano.

A coluna apurou que o tema tem sido discutido internamente no STF. Um magistrado que mantém interlocução com Alexandre de Moraes defende que Bolsonaro continue em prisão domiciliar, lembrando que decisões similares foram concedidas a Fernando Collor, também por motivos médicos.

Por sua vez, Alexandre de Moraes tem defendido que, caso vá para a Papuda, o ex-presidente permaneça em uma cela especial, equipada com paredes brancas, televisão e ar-condicionado.