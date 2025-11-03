Bolsonaro pode ser enviado para presídio de segurança máxima na próxima semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:59
Aliados de Jair Bolsonaro acreditam que o Supremo Tribunal Federal (STF) deve determinar o envio do ex-presidente ao presídio da Papuda já na próxima semana, após a rejeição dos embargos de declaração protocolados pela defesa. Atualmente, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar. As informações são do colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles.
O entorno do ex-mandatário avalia que a ida para a Papuda é vista pelos ministros como um “símbolo” do julgamento da trama golpista. Sob reserva, um integrante da família afirmou que a medida pode ter caráter de “humilhação” e desgaste político.
Apesar da expectativa, a aposta é de que Bolsonaro permaneça apenas algumas semanas na prisão, retornando à prisão domiciliar devido à sua condição de saúde. O ex-presidente ainda enfrenta complicações da facada sofrida na eleição de 2018 e foi diagnosticado com câncer de pele neste ano.
Jair Bolsonaro
A coluna apurou que o tema tem sido discutido internamente no STF. Um magistrado que mantém interlocução com Alexandre de Moraes defende que Bolsonaro continue em prisão domiciliar, lembrando que decisões similares foram concedidas a Fernando Collor, também por motivos médicos.
Por sua vez, Alexandre de Moraes tem defendido que, caso vá para a Papuda, o ex-presidente permaneça em uma cela especial, equipada com paredes brancas, televisão e ar-condicionado.
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado e outros quatro crimes. Atualmente, cumpre prisão domiciliar por descumprimento de medidas cautelares em outra investigação, que apura suposto crime de coação no curso do processo.