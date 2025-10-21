ENTENDA

Fux pede revisão em voto no julgamento que condenou Bolsonaro

Solicitação do juiz atrasa publicação do acórdão do STF

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:31

Ministro Luiz Fux Crédito: Victor Piemonte/STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou ajustes em seu voto no julgamento que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, atrasando a publicação do acórdão que reúne todos os votos e o resultado final da sessão.

Fux já havia liberado seu voto para a elaboração do documento, mas pediu a revisão na última semana para correções gramaticais. Ele foi o único ministro da Primeira Turma a votar pela absolvição de Bolsonaro. A informação foi inicialmente divulgada pela "Folha de S.Paulo".

Cabelo do ministro Luiz Fux chamou atenção 1 de 14

O acórdão depende da entrega dos votos por escrito e das transcrições das sessões, tarefas que cada gabinete tem até 20 dias para cumprir. De acordo com o regimento interno do STF, a publicação do documento deve ocorrer em até 60 dias - prazo que começou a contar em 24 de setembro, quando a ata da sessão foi aprovada.

Após todos os votos serem liberados, a Secretaria das Sessões encaminha os materiais ao gabinete do relator, ministro Alexandre de Moraes, responsável pela redação do acórdão e da ementa do julgamento. A publicação do documento abre prazo de cinco dias para que as defesas apresentem embargos de declaração, recurso que permite apontar contradições, omissões ou obscuridades, sem alterar normalmente o resultado.