Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fux não é o único concursado que virou ministro do STF; veja histórico

Post viralizou com afirmação falsa

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 08:12

Ministro Luiz Fux
Ministro Luiz Fux Crédito: Rosinei Coutinho/STF

Publicações que viralizaram em redes sociais afirmam que Luiz Fux seria o único ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) a ter passado em concurso público. O dado, no entanto, é falso: oito dos 11 integrantes da Corte já ocuparam cargos conquistados por meio de aprovação em seleções desse tipo.

Uma postagem que circula nas redes desde 11 de setembro, com mais de 1,8 milhão de visualizações no X, afirma que “o Brasil é tão maravilhoso e sério que dentre os 11 somente Fux é concursado”. A mensagem viraliza em tom crítico ao STF.

Além de Luiz Fux, outros sete ministros também ingressaram em suas carreiras públicas por concurso. A lista inclui Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Luís Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin. Todos eles ocuparam cargos como juiz, promotor, procurador ou advogado público antes de chegar ao Supremo.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar

Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF
Cármen Lúcia (2029) por ROSINEI COUTINHO/STF
Gilmar Mendes (2030) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edson Fachin (2033) por Agência Brasil
Luís Roberto Barroso (2033) por Andressa Anholete/STF
Dias Toffoli (2042) por ASCOM/STF
Flávio Dino (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Alexandre de Moraes (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Kassio Nunes Marques (2047) por Felipe Sampaio/SCO/STF
André Mendonça (2047) por Carlos Moura/SCO/STF
Cristiano Zanin (2050) por Antonio Augusto
1 de 11
Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF

Os únicos que não seguiram esse caminho foram Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques. No caso de Nunes Marques, sua trajetória na magistratura se deu por meio do “quinto constitucional”, que permite o ingresso de advogados e membros do Ministério Público nos tribunais sem concurso, por indicação.

A Constituição, vale destacar, não exige experiência em cargos concursados para que alguém seja nomeado ao STF. Os critérios estão no artigo 102: ter nacionalidade brasileira, idade entre 35 e 70 anos e “notável saber jurídico e reputação ilibada”.

A postagem enganosa surgiu um dia depois de Fux se destacar na Primeira Turma do STF, quando foi o único a votar pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro em ação que resultou na condenação histórica de 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado.

Leia mais

Imagem - Gilmar Mendes diz que voto de Fux para absolver Bolsonaro foi 'incoerência' e 'contradição'

Gilmar Mendes diz que voto de Fux para absolver Bolsonaro foi 'incoerência' e 'contradição'

Imagem - Por que Fux não quis participar do cálculo da pena de Bolsonaro?

Por que Fux não quis participar do cálculo da pena de Bolsonaro?

Imagem - É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo

É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo

Mais recentes

Imagem - EUA estuda tirar visto do comandante do Exército, general Tomás

EUA estuda tirar visto do comandante do Exército, general Tomás
Imagem - Influencer suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é alvo de operação policial

Influencer suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é alvo de operação policial
Imagem - Idosa é atacada por 7 rottweilers e perde parte do rosto e couro cabeludo

Idosa é atacada por 7 rottweilers e perde parte do rosto e couro cabeludo

MAIS LIDAS

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
01

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa
03

Veja como vive juiz que condenou Fernandinho Beira-Mar e não pode mais sair de casa

Imagem - Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde
04

Açougue de Salvador é alvo de investigação por descumprir regras de higiene e saúde