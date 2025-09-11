BOMBOU NAS REDES

É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo

As madeixas grisalhas do ministro chamaram atenção em meio ao seu longo voto durante julgamento de Bolsonaro

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), esteve no centro das atenções nesta quarta-feira (10) durante o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado. Mas não foi apenas o conteúdo de seu longo voto que gerou repercussão: o cabelo do magistrado também virou tema de debates e piadas nas redes sociais.

A farta cabeleira grisalha de Fux rendeu comparações, memes e até um vídeo com Inteligência Artificial que mostrava os fios recebendo sprays de laquê para manter o volume. No X (antigo Twitter), usuários relembraram a cena em que Maísa puxa o cabelo de Silvio Santos e grita “É peruca! É peruca!”, fazendo alusão ao ministro.

As brincadeiras foram das mais variadas: alguns usuários criaram montagens comparando o penteado do ministro a perucas de personagens famosos da televisão, enquanto outros apelidaram a cabeleira de “patrimônio nacional”. Também circularam colagens que mostravam o cabelo de Fux em situações improváveis, como voando ao vento em cenas de novela ou ganhando vida própria em animações.

eu acho que o alexandre de moraes tinha de levantar e fazer isso aqui com o luiz fux pic.twitter.com/13OTp5kuLD — William De Lucca (@delucca) September 10, 2025

Esse não é um assunto novo - há muita especulação até sobre a possibilidade do ministro usar uma peruca. Aos 72 anos, Fux já admitiu ter recorrido a procedimentos estéticos para cuidar da aparência. Em 2012, um ano após sua chegada ao STF, ele contou à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo: "Já fiz implante capilar".

Na mesma entrevista, se descreveu como vaidoso, mencionando a ideia de fazer plástica para retirar bolsas sob os olhos, a rotina de exercícios físicos, treinos de jiu-jítsu e o hábito de tomar diariamente suco verde, que, segundo ele, “te deixa sempre rejuvenescido”.