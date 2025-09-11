Acesse sua conta
É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo

As madeixas grisalhas do ministro chamaram atenção em meio ao seu longo voto durante julgamento de Bolsonaro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09:01

Luiz Fux
Luiz Fux Crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), esteve no centro das atenções nesta quarta-feira (10) durante o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado. Mas não foi apenas o conteúdo de seu longo voto que gerou repercussão: o cabelo do magistrado também virou tema de debates e piadas nas redes sociais.

A farta cabeleira grisalha de Fux rendeu comparações, memes e até um vídeo com Inteligência Artificial que mostrava os fios recebendo sprays de laquê para manter o volume. No X (antigo Twitter), usuários relembraram a cena em que Maísa puxa o cabelo de Silvio Santos e grita “É peruca! É peruca!”, fazendo alusão ao ministro.

Cabelo do ministro Luiz Fux chamou atenção

Cabelo 'original' de Luiz Fux por Reprodução
Luiz Fux por Reprodução
Luiz Fux por Reprodução
Luiz Fux por Reprodução
Meme com cabelo de Luiz Fux por Reprodução
Meme sobre voto de Luiz Fux por Reprodução
Luiz Fux com cabelo a la Trump por Reprodução
Ministro Luiz Fux por Victor Piemonte/STF
Luiz Fux por Gustavo Moreno/STF
Luiz Fux por Gustavo Moreno/STF
Ministro Luiz Fux por Rosinei Coutinho/STF
Ministro Fux por Rosinei Coutinho/STF
MInistro Luiz Fux por Rosinei Coutinho/STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux por Felipe Sampaio/SCO/STF
1 de 14
Cabelo 'original' de Luiz Fux por Reprodução

As brincadeiras foram das mais variadas: alguns usuários criaram montagens comparando o penteado do ministro a perucas de personagens famosos da televisão, enquanto outros apelidaram a cabeleira de “patrimônio nacional”. Também circularam colagens que mostravam o cabelo de Fux em situações improváveis, como voando ao vento em cenas de novela ou ganhando vida própria em animações.

Esse não é um assunto novo - há muita especulação até sobre a possibilidade do ministro usar uma peruca. Aos 72 anos, Fux já admitiu ter recorrido a procedimentos estéticos para cuidar da aparência. Em 2012, um ano após sua chegada ao STF, ele contou à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo: "Já fiz implante capilar".

Na mesma entrevista, se descreveu como vaidoso, mencionando a ideia de fazer plástica para retirar bolsas sob os olhos, a rotina de exercícios físicos, treinos de jiu-jítsu e o hábito de tomar diariamente suco verde, que, segundo ele, “te deixa sempre rejuvenescido”.

Internautas também recuperaram imagens antigas do ministro em que o cabelo aparece menos volumoso e com entradas visíveis nas têmporas, o que alimentou ainda mais a curiosidade sobre uma possível peruca. Apesar das especulações, Fux nunca comentou publicamente os boatos e continua ostentando sua cabelereira grisalha. 

