Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes no julgamento da tentativa de golpe

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) apresentou argumentos em sessão que durou mais de 10 horas

  Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 20:26

Ministro Luiz Fux
Crédito: Victor Piemonte/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento do “núcleo crucial” da tentativa de golpe de estado.

“Não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado”, disse Fux, após voto que durou mais de 10 horas.

Para Fux, a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), não “preenche a tipicidade à luz de tudo quanto aqui afirmei e por não se verificar presente os elementos do tipo penal”. “Não permite outro caminho, senão o de julgar improcedente a acusação no que tange a imputação.”

O magistrado também votou pela condenação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, réu pelo crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e pela absolvição do ex-comandante da Marinha Almir Garner.

O julgamento foi suspenso por 10 minutos e deve retornar ainda hoje, com o análise de Fux sobre os réus Augusto Heleno, Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira. Ainda faltam se manifestar Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da Turma. O resultado do julgamento deve sair na sexta-feira (12).

