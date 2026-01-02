SORTE GRANDE

Mega da Virada: apenas uma aposta simples conseguiu acertar as seis dezenas e levar o prêmio principal

Maioria dos ganhadores investiu em jogos múltiplos e bolões para aumentar as chances

Aposta foi feita em João Pessoa, na Paraíba Crédito: Reprodução

Apesar de seis apostas terem dividido o prêmio recorde da Mega da Virada, um dado divulgado pela CaixaEconômica Federal chamou a atenção: somente um dos ganhadores acertou as seis dezenas com a aposta mais básica da loteria, feita com apenas seis números. O bilhete foi registrado em João Pessoa, na Paraíba, na lotérica “Viva Sorte”, e é o único entre os vencedores que se enquadra na categoria de aposta simples.

Nesse formato, a probabilidade de acertar todos os números sorteados é de uma em mais de 50 milhões, o que torna o feito ainda mais improvável do ponto de vista estatístico. Os outros cinco ganhadores recorreram a estratégias mais robustas, como jogos com dezenas adicionais e participação em bolões. Essas modalidades aumentam significativamente as chances de acerto, mas também elevam o valor investido na aposta.

Entre os vencedores, houve registros de apostas com nove e dez números, feitas em cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Ponta Porã. Um jogo com dez dezenas, por exemplo, equivale a 210 apostas simples reunidas em um único volante.

O maior investimento foi feito em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Lá, o ganhador — ou grupo de apostadores — marcou 14 números em um único bilhete, o que representa 3.003 combinações diferentes possíveis de seis dezenas. Esse tipo de aposta é conhecido como “super jogo” e custa milhares de reais.

O levantamento reforça que, embora a Mega da Virada permita ganhos com a aposta mínima, a maioria dos vencedores aposta em volumes maiores para ampliar as chances de levar o prêmio principal.