Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada

Aposta de Franco da Rocha foi uma das seis vencedoras do concurso especial

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 12:19

Dono de lotérica fez bolão vencedor da Mega da Virada Crédito: Reprodução

Um bolão de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, responsável por uma das seis apostas vencedoras da Mega da Virada 2025, foi elaborado com 14 dezenas e organizado pelo próprio proprietário da casa lotérica onde o jogo foi registrado. Segundo infomrações do g1, a aposta rendeu ao grupo uma fatia do prêmio de R$ 1,09 bilhão sorteado no concurso especial. Ao todo, o bolão foi dividido em 18 cotas, cada uma vendida por R$ 1.351,34. 

Cada participante receberá pouco mais de R$ 10 milhões, já que o valor total destinado à aposta foi de R$ 181,8 milhões. O responsável pela iniciativa foi Valdeir da Silva Pereira, de 61 anos, dono da Lotérica Estrela de Bertioga, localizada na região central do município. Ele conta que decidiu montar o jogo no dia 1º de novembro, optando por uma aposta de 14 números — modalidade cujo custo total chega a R$ 18.018. Para viabilizar o valor, Valdeir separou o bilhete em cotas, incluindo a taxa de serviço cobrada pela lotérica.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Inicialmente, o bilhete foi divulgado em um grupo de WhatsApp mantido pelo empresário com cerca de 50 clientes. Apenas parte deles adquiriu as cotas de imediato. As unidades restantes foram sendo vendidas gradualmente no balcão da lotérica ao longo das semanas seguintes, sendo que a última cota só foi comercializada poucos dias antes do sorteio.

Após a divulgação do resultado da Mega da Virada, o grupo de mensagens ficou agitado, com comemorações dos vencedores e lamentações de clientes que optaram por não participar do bolão. A aposta acabou se tornando uma das histórias mais comentadas do concurso, tanto pelo valor investido quanto pela estratégia adotada.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Somente um dos ganhadores acertou as seis dezenas com a aposta mais básica da loteria, feita com apenas seis números. O bilhete foi registrado em João Pessoa, na Paraíba, na lotérica “Viva Sorte”, e é o único entre os vencedores que se enquadra na categoria de aposta simples.

Nesse formato, a probabilidade de acertar todos os números sorteados é de uma em mais de 50 milhões, o que torna o feito ainda mais improvável do ponto de vista estatístico. Os outros cinco ganhadores recorreram a estratégias mais robustas, como jogos com dezenas adicionais e participação em bolões.

