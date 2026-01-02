SORTE GRANDE

Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada

Aposta de Franco da Rocha foi uma das seis vencedoras do concurso especial

Wendel de Novais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 12:19

Dono de lotérica fez bolão vencedor da Mega da Virada Crédito: Reprodução

Um bolão de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, responsável por uma das seis apostas vencedoras da Mega da Virada 2025, foi elaborado com 14 dezenas e organizado pelo próprio proprietário da casa lotérica onde o jogo foi registrado. Segundo infomrações do g1, a aposta rendeu ao grupo uma fatia do prêmio de R$ 1,09 bilhão sorteado no concurso especial. Ao todo, o bolão foi dividido em 18 cotas, cada uma vendida por R$ 1.351,34.

Cada participante receberá pouco mais de R$ 10 milhões, já que o valor total destinado à aposta foi de R$ 181,8 milhões. O responsável pela iniciativa foi Valdeir da Silva Pereira, de 61 anos, dono da Lotérica Estrela de Bertioga, localizada na região central do município. Ele conta que decidiu montar o jogo no dia 1º de novembro, optando por uma aposta de 14 números — modalidade cujo custo total chega a R$ 18.018. Para viabilizar o valor, Valdeir separou o bilhete em cotas, incluindo a taxa de serviço cobrada pela lotérica.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Inicialmente, o bilhete foi divulgado em um grupo de WhatsApp mantido pelo empresário com cerca de 50 clientes. Apenas parte deles adquiriu as cotas de imediato. As unidades restantes foram sendo vendidas gradualmente no balcão da lotérica ao longo das semanas seguintes, sendo que a última cota só foi comercializada poucos dias antes do sorteio.

Após a divulgação do resultado da Mega da Virada, o grupo de mensagens ficou agitado, com comemorações dos vencedores e lamentações de clientes que optaram por não participar do bolão. A aposta acabou se tornando uma das histórias mais comentadas do concurso, tanto pelo valor investido quanto pela estratégia adotada.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Somente um dos ganhadores acertou as seis dezenas com a aposta mais básica da loteria, feita com apenas seis números. O bilhete foi registrado em João Pessoa, na Paraíba, na lotérica “Viva Sorte”, e é o único entre os vencedores que se enquadra na categoria de aposta simples.