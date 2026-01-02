CRIME

Mulher é executada com 6 tiros enquanto dormia com a filha; ex fugiu

A mulher havia registrado boletim de ocorrência contra o ex em 18 de dezembro, após receber ameaças de morte

Metrópoles

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 12:19

Mulher é executada com 6 tiros enquanto dormia com a filha; ex fugiu Crédito: Reprodução

Uma mulher, de 26 anos, foi assassinada com ao menos seis disparos de arma de fogo diante da própria filha, uma menina, de 5. A vítima, Cinthya Micaelle Soares Roliz, dormia em um dos quartos da residência quando o agressor invadiu o imóvel e efetuou os tiros. O crime ocorreu na manhã de quarta-feira (31/12) em Belo Horizonte (MG).