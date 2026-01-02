Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é executada com 6 tiros enquanto dormia com a filha; ex fugiu

A mulher havia registrado boletim de ocorrência contra o ex em 18 de dezembro, após receber ameaças de morte

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 12:19

Mulher é executada com 6 tiros enquanto dormia com a filha; ex fugiu
Mulher é executada com 6 tiros enquanto dormia com a filha; ex fugiu Crédito: Reprodução

Uma mulher, de 26 anos, foi assassinada com ao menos seis disparos de arma de fogo diante da própria filha, uma menina, de 5. A vítima, Cinthya Micaelle Soares Roliz, dormia em um dos quartos da residência quando o agressor invadiu o imóvel e efetuou os tiros. O crime ocorreu na manhã de quarta-feira (31/12) em Belo Horizonte (MG).

O principal suspeito é o ex-companheiro de Cinthya Alex de Oliveira Sousa, de 28. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem entrou na casa ao pular o muro.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Mais recentes

Imagem - 'Corre, corre': influenciador conta tensão durante cruzeiro que inclinou com ventania no Réveillon

'Corre, corre': influenciador conta tensão durante cruzeiro que inclinou com ventania no Réveillon
Imagem - Grupo que gastou R$ 13 milhões na Mega da Virada e não levou a Sena vira sucesso e tem 4 mil interessados na fila

Grupo que gastou R$ 13 milhões na Mega da Virada e não levou a Sena vira sucesso e tem 4 mil interessados na fila
Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026