Mulher é executada com 6 tiros enquanto dormia com a filha; ex fugiu

Metrópoles
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 12:19
Uma mulher, de 26 anos, foi assassinada com ao menos seis disparos de arma de fogo diante da própria filha, uma menina, de 5. A vítima, Cinthya Micaelle Soares Roliz, dormia em um dos quartos da residência quando o agressor invadiu o imóvel e efetuou os tiros. O crime ocorreu na manhã de quarta-feira (31/12) em Belo Horizonte (MG).
O principal suspeito é o ex-companheiro de Cinthya Alex de Oliveira Sousa, de 28. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem entrou na casa ao pular o muro.