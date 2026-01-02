FORTUNA

Veja quanto custaram as três apostas on-line que levaram a Mega da Virada e faturaram R$ 181 milhões

Jogos feitos pela internet dividiram prêmio de R$ 1,09 bilhão

Wendel de Novais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 12:26

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil/Antônio Cruz

As apostas realizadas pela internet que acertaram as seis dezenas da Mega da Virada 2025 chamaram atenção pelo valor relativamente baixo investido. Três dos seis bilhetes vencedores foram registrados por canais digitais em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG), com gastos que variaram de R$ 504 a R$ 1.260. Juntas, as apostas dividiram o prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão, o maior já pago pelas loterias brasileiras.

Nos jogos de São Paulo e Belo Horizonte, os apostadores marcaram nove números no volante, pagando R$ 504 cada. Já o vencedor do Rio de Janeiro optou por uma aposta de 10 dezenas, ao custo de R$ 1.260. Cada uma dessas apostas on-line rendeu exatamente R$ 181.892.881,09, valor individual destinado a cada ganhador do concurso especial.

A escolha por marcar mais números aumenta significativamente as chances de acerto em relação à aposta simples, embora eleve o valor do jogo. Ainda assim, a Mega da Virada 2025 entrou para a história não apenas pelo prêmio recorde, mas também pelas estatísticas do sorteio.

Entre as seis dezenas extraídas no concurso 2.955, realizado na quinta-feira (1º), dois números apareceram pela primeira vez na história do sorteio especial de fim de ano: 09 e 13. Com isso, a lista das dezenas que nunca haviam sido sorteadas na Mega da Virada foi reduzida.

Atualmente, seguem sem nunca terem saído nos concursos da virada os números 07, 08, 26, 28, 39, 44, 54 e 60.