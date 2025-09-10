JULGAMENTO

Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus

Ministro argumenta que réus não têm foro privilegiado e pede nulidade dos atos da Primeira Turma

Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:54

Ministro Fux Crédito: Rosinei Coutinho/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a se reunir nesta quarta-feira (10) para analisar o caso conhecido como trama golpista. Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram a favor da condenação dos réus. Já Luiz Fux, que abriu a sessão hoje, ele sugeriu votar pela 'nulidade absoluta do processo'

O ministro afirma que o caso deveria ser julgado pela primeira instância. "A minha primeira preliminar, ela anula completamente o processo por incompetência absoluta", disse. "Em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados", afirmou. "Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já havia perdidos seus cargos".

Ao iniciar seu voto, Fux, ressaltou a importância do papel do juiz no processo penal e defendeu a incompetência da corte para julgar a ação. Ele já havia sustentado esse entendimento no recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), em março.

"A Constituição da República delimita de forma precisa a hipótese em que nos cabe atuar originariamente no processo penal. Trata-se, portanto, de competência excepcionalíssima, que aproxima o Supremo dos juízes criminais de todo o país", afirmou Fux.

O ministro acrescentou que o juiz deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não ter função investigativa ou acusatória, mas também para preservar a imparcialidade. "O juiz funciona como controlador da regularidade da ação penal e é quem tem a palavra final sobre a justa correspondência de fatos e provas", disse.

Fux explicou que se concentraria primeiro nas questões preliminares, começando pela suposta incompetência do STF e da competência de juízo de primeiro grau. "Não estamos julgando pessoas com prerrogativa de foro, mas cidadãos sem essa proteção", afirmou.

Segundo o ministro, cabe ao STF processar originariamente apenas autoridades com prerrogativa de foro, como presidente e vice-presidente da República, membros do Congresso Nacional, ministros da Corte e o procurador-geral da República. "O primeiro passo ao receber uma denúncia é verificar se o tribunal é competente para o caso", completou.

Ao final de seu voto, Fux concluiu pela incompetência absoluta do STF para julgar os denunciados, já que eles haviam perdido seus cargos. "Diante disso, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados", disse.