Advogados protocolam habeas corpus em favor de Jair e Eduardo Bolsonaro no STF

Pedido protocolado no Supremo Tribunal Federal por dois advogados cita inquérito das fake news e supostas provas ilícitas

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 08:50

Eduardo Bolsonaro e o pai
Um habeas corpus protocolado no STF nessa segunda-feira (8/9) pede salvo-conduto em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que atualmente reside nos Estados Unidos.

No documento, os advogados Israel Mendonça Souza e Nilton Vieira Lima defendem que o remédio constitucional alcance “todos os que estejam presos ou ameaçados de prisão em decorrência da Portaria GP 69/2019”, que deu origem ao inquérito das fake news.

Bolsonaro e Eduardo

