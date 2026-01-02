Acesse sua conta
Brasileiro acaba recrutado para guerra ao ser atraído para Rússia por promessa de emprego

Jovem acreditava que trabalharia como motorista e foi obrigado a servir o exército russo

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:10

O brasileiro Marcelo Alexandre da Silva Pereira, de 29 anos, natural de Boa Vista, em Roraima, deixou para trás a esposa grávida e três filhos pequenos após aceitar uma proposta de trabalho no exterior. Segundo informações do g1, ele foi recrutado pelo Exército da Rússia depois de receber a promessa de que atuaria como motorista, mas acabou incorporado às forças armadas do país em meio ao conflito contra a Ucrânia.

Marcelo vivia na capital roraimense com a companheira, Gisele Pereira Serrão, de 24 anos, que está grávida, e os filhos: dois meninos, de 4 e 7 anos, e uma menina, de 2 anos, fruto de um relacionamento anterior. De acordo com familiares, o jovem enfrentava dificuldades financeiras, acumulava dívidas e sofria cobranças relacionadas ao pagamento de pensão quando recebeu a oferta de emprego no exterior.

A mãe de Marcelo, Alessandra da Silva, de 47 anos, contou que o filho via na proposta uma chance de reorganizar a vida. Antes da viagem, ele trabalhava de forma informal como motorista e também atuava como frentista em um posto de combustíveis em Boa Vista. Ao receber a oferta para ir à Rússia, pediu demissão do emprego fixo, acreditando que exerceria a função prometida.

Ainda segundo a família, Marcelo fala apenas português e não domina outros idiomas. Mesmo assim, teria assinado um contrato sem compreender o conteúdo, o que resultou em sua incorporação ao Exército russo. O caso está sendo acompanhado pelo Ministério das Relações Exteriores, que monitora a situação do brasileiro no país europeu.

A Rússia está em guerra contra a Ucrânia desde fevereiro de 2022, quando o presidente Vladimir Putin autorizou uma ofensiva militar em território ucraniano. O conflito já provocou milhares de mortes, milhões de refugiados e segue com combates intensos, especialmente nas regiões leste e sul da Ucrânia.

