POLÍCIA FEDERAL

Moraes pediu prisão de Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, após e-mail de militar da FAB

Na mensagem, o militar relatou que teve seu perfil visualizado na rede social LinkedIn por uma conta atribuída a Filipe Martins

Metrópoles

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:21

Filipe Martins Crédito: Divulgação

O coronel aviador da reserva da Aeronáutica Ricardo Wagner Roquetti (à direita) comunicou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um possível descumprimento de medida cautelar por parte do ex-assessor presidencial Filipe Martins (à esquerda) — fato que culminou na prisão preventiva de Filipe, determinada nesta sexta-feira (2/1).

A informação consta em um e-mail enviado por Roquetti ao gabinete de Moraes no fim de dezembro.