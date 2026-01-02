BRASIL

PF prende Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, após ordem de Moraes

Filipe Martins foi preso preventivamente nesta sexta-feira (2/1) por uso de rede social

Metrópoles

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 08:59

Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro Crédito: Reprodução / Agência Brasil

A Polícia Federal prendeu preventivamente, nesta sexta-feira (2/1), Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). A ordem é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Martins estava em prisão domiciliar desde 27 de dezembro e usava tornozeleira eletrônica. Ele foi levado ao presídio de Ponta Grossa (PR).

Bolsonaro está preso em Brasília 1 de 5