PF prende Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, após ordem de Moraes

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 08:59
A Polícia Federal prendeu preventivamente, nesta sexta-feira (2/1), Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). A ordem é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
Martins estava em prisão domiciliar desde 27 de dezembro e usava tornozeleira eletrônica. Ele foi levado ao presídio de Ponta Grossa (PR).
Bolsonaro está preso em Brasília
