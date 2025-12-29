'MUITA PREOCUPAÇÃO'

Carlos Bolsonaro diz que pai passou madrugada com 'pressão altíssima'

Bolsonaro passou por cirurgia de hérnia inguinal bilateral e iniciou o tratamento da crise de soluços

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:34

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) descreveu que a madrugada desta segunda-feira (29/12) foi de “muita preocupação” para o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está internado no Hospital DF Star, em Brasília, após passar por uma cirurgia para tratar hérnia inigual bilateral. Na rede social X, Carlos contou que Bolsonaro teve pressão arterial alta, sendo necessária intervenção médica.

O ex-chefe do Planalto deve passar por novo procedimento ainda nesta segunda, previsto para as 14h.

“O início da madrugada de hoje foi de muita preocupação ao acompanhar meu pai. Sua pressão arterial estava altíssima e, mais uma vez, os médicos precisaram intervir para controlar o quadro e avaliar a possibilidade de uma nova cirurgia hoje para tentar cessar os soluços”, afirmou.

