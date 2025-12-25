SAÚDE

Médicos atualizam estado de saúde de Bolsonaro após cirurgia; não há previsão de alta

Ex-presidente pode passar por novo procedimento para corrigir soluços

Maysa Polcri

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 15:27

Jair Bolsonaro está no quarto após a cirurgia Crédito: HUGO BARRETO/METRÓPOLES

A cirurgia a qual Jair Bolsonaro foi submetido nesta quinta-feira (25) transcorreu dentro do previsto e sem intercorrências. O ex-presidente já está no quarto, segundo informaram os médicos responsáveis pelo procedimento em coletiva de imprensa, em frente ao Hospital DF Star, em Brasília.

Mais cedo, a esposa do ex-presidente, Michelle Bolsonaro, havia comentado sobre a cirurgia em uma rede social. "Cirurgia realizada com sucesso, sem intercorrências. Agora é aguardar o retorno da anestesia", escreveu.

O procedimento para o tratamento de uma hérnia inguinal bilateral durou cerca de três horas e meia e foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após pedido da defesa, na terça-feira (23).

O médico Cláudio Birolini explicou que foi feito um reforço da parede abdominal do ex-presidente e a inserção de uma tela de material plástico. Ainda não há previsão de alta. Os médicos avaliam se Bolsonaro será submetido a novo procedimento para amenizar soluços.

"Nós optamos por questões de precaução, otimizar o tratamento clínico, melhorar a dieta, potencializar toda a medicação e observar nesses próximos dias a necessidade ou não desse procedimento, provavelmente nós o faremos na segunda-feira, que é o tempo para ele responder a medicação", afirmou Birolini.