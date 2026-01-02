Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 06:55
Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro (PL), afirmou que participou de um bolão da Mega-Sena da Virada ao lado do ex-presidente e de um aliado, e que o grupo acertou a quadra no sorteio realizado na quinta-feira (1º).
De acordo com Renato, ele, Jair Bolsonaro e Mosart Aragão Pereira, ex-assessor do ex-presidente, acertaram quatro dos números sorteados, entre eles o 13, número associado ao PT nas urnas. A informação foi divulgada pelo próprio Renato em suas redes sociais.
Segundo o bilhete publicado, a aposta foi registrada em 20 de dezembro, período em que Jair Bolsonaro estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
“Todo ano a gente joga. Fazemos sempre bolão eu, meu irmão, o Mozart e um cunhado meu. Eu que organizo sempre o bolão. Ano passado a gente jogou e também ganhamos a quadra. Esse ano fizemos o bolão em 3 e não podia deixar meu irmão de fora. Dessa vez não saiu o 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar”, declarou Renato.
"Começamos o ano de 2026 com sorte! Acertamos a quadra em um bolão da mega da virada", vibrou o irmão do presidente.
Seguidores de Bolsonaro parabenizaram a vitória: 'Trio de peso fez a quadra do bolão! Começando com o pé direito!', escreveu um. 'A sorte está do nosso lado capitão', disse outro. Uma seguidora comentou o fato do ex-presidente ter apostado na dezena 13. 'Já sabia que teria maracutaia e que o 13 iria sair', disse, desacreditando do sorteio.
Ao todo, 308.315 apostas acertaram a quadra da Mega da Virada neste ano. Cada uma dessas apostas levou para casa o valor de R$ 216,76.