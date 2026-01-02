MULTIPLICANDO A GRANA

Mais de R$ 1 milhão por mês: Saiba quanto rende prêmio da Mega da Virada em investimento

Seis bilhetes levaram R$ 181 milhões cada

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17:22

Mega da Virada Crédito: Agência Brasil

O sorteio da Mega da Virada 2025, realizado nesta quinta-feira (1º), distribuiu um prêmio histórico das Loterias Caixa: R$ 1,09 bilhão, dividido entre apostas feitas em João Pessoa, Ponta Porã, Franco da Rocha e pela internet. Cada um dos seis ganhadores levou R$ 181 milhões, valor que levanta uma curiosidade imediata: quanto esse montante pode render se for aplicado em investimentos financeiros?

De acordo com a calculadora de investimentos do Valor Econômico, utilizando os parâmetros padrão, em apenas um mês o valor investido em Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), ambos investimentos de renda fixa, poderia render cerca de R$ 1,8 milhão. O cálculo considera o valor exato recebido por cada aposta, de R$ 181.892.881,09.

Já no Certificado de Depósito Bancário (CDB), que também é um investimento de renda fixa, o rendimento mensal seria de aproximadamente R$ 1,6 milhão. Na poupança, velha conhecida da maioria dos brasileiros, o rendimento poderia chegar a cerca de R$ 1,2 milhão por mês.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.