Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Produtora de conteúdo adulto explicou que gravação era muito esperada pelos fãs

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14:59

Arthur Urach e Andressa Urach
Arthur Urach e Andressa Urach Crédito: Reprodução | Instagram

A produtora de conteúdo e atriz pornô Andressa Urach deixou os fãs em choque ao revelar uma gravação de conteúdo íntimo com o próprio filho, Arthur Urach, de 20 anos. Urach explicou que o vídeo era esperado por muitas pessoas, e agora o desejo foi concretizado.

No X, antigo Twitter, Urach divulgou um link que leva ao Privacy, plataforma de conteúdo adulto paga, conhecida popularmente como “laranjinha”, em que o vídeo pode ser encontrado.

Andressa Urach

Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach e Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
Defesa da bissexualidade ao vivo por Reprodução/Record TV
Briga com Gominho que virou meme por Reprodução/Record TV
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Reprodução por Reprodução
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Andressa Urach muda cor dos olhos com cirurgia e se desespera ao sentir fortes dores por Reprodução/Redes Sociais
Antes e depois de Andressa Urach após cirurgia para mudança da cor dos olhos por Reprodução/Redes Sociais
Solteira, Andressa Urach por Reprodução/Instagram
Andressa Urach por Reprodução
Andressa Urach por Redes sociais
Andressa Urach por Reprodução
1 de 20
Andressa Urach por Reprodução/Instagram

“Gravei com Arthur! Esse é o vídeo que mais me pediram. Eu só gravei quando tive certeza de que estava pronta. Tá do jeito que você imaginou - e melhor do que esperava. Se você faz parte de quem pediu, essa é sua chance. Eu demorei porque sabia o efeito. Agora tá pronto. Exclusivo. Muito pedido. Quem esperou, vai entender”, escreveu nas redes sociais.

A influenciadora já tinha causado polêmica anteriormente após fãs descobrirem que Arthur gravava os vídeos pornográficos da mãe. Arthur chegou a abrir uma página no OnlyFans no ano passado, mas não foi adiante no projeto.

Tags:

Andressa Urach

