Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Felipe Sena
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14:59
A produtora de conteúdo e atriz pornô Andressa Urach deixou os fãs em choque ao revelar uma gravação de conteúdo íntimo com o próprio filho, Arthur Urach, de 20 anos. Urach explicou que o vídeo era esperado por muitas pessoas, e agora o desejo foi concretizado.
No X, antigo Twitter, Urach divulgou um link que leva ao Privacy, plataforma de conteúdo adulto paga, conhecida popularmente como “laranjinha”, em que o vídeo pode ser encontrado.
Andressa Urach
“Gravei com Arthur! Esse é o vídeo que mais me pediram. Eu só gravei quando tive certeza de que estava pronta. Tá do jeito que você imaginou - e melhor do que esperava. Se você faz parte de quem pediu, essa é sua chance. Eu demorei porque sabia o efeito. Agora tá pronto. Exclusivo. Muito pedido. Quem esperou, vai entender”, escreveu nas redes sociais.
A influenciadora já tinha causado polêmica anteriormente após fãs descobrirem que Arthur gravava os vídeos pornográficos da mãe. Arthur chegou a abrir uma página no OnlyFans no ano passado, mas não foi adiante no projeto.