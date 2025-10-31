Acesse sua conta
Ator que gravou com Andressa Urach em cadeira de rodas faz procedimento para aumentar o pênis: ‘PCD tem vida sexual’

Gabriel Brito espera desmistificar preconceitos em relação à vida sexual de pessoas com deficiência

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 00:17

Gabriel Brito e Andressa Urach
Gabriel Brito e Andressa Urach Crédito: Reprodução | Instagram

O comediante e produtor de conteúdo adulto, Gabriel Brito, que gravou com Andressa Urach, é o mais novo famoso a se render à harmonização íntima.

PCD, Gabriel afirmou que o procedimento é uma forma de desmistificar o que muitos pensam sobre pessoas com deficiência. “Sempre ouvi que meu corpo tinha restrições, que eu precisava aceitar certas coisas como são. Mas eu prefiro reinventar o que dizem ser impossível”, disse Gabriel, em nota divulgada pela assessoria de imprensa.

“Muita gente ainda acha que uma pessoa PCD, cadeirante, não tem uma vida sexual ativa e eu quis mostrar justamente o contrário. A gente tem sim, e cuidar da autoestima e da segurança nessas relações também é importante pra gente”, ressaltou.

O método usado no procedimento é conhecido como Overpants, já escolhido por outros famosos como Arthur Urach, filho de Andressa. O procedimento promete mais firmeza, volume e rejuvenescimento da região íntima. Os ganhos na região peniana podem chegar a 3 cm de aumento no comprimento e até 7 cm na circunferência.

“Doía menos do que fazer uma tatuagem”, disse Gabriel sobre o pós-operatório. O procedimento pode custar até R$ 16 mil.

