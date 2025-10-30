Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Receitas de uma panela: 4 pratos fáceis e deliciosos para o jantar

Veja como preparar opções deliciosas e com muita praticidade

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:44

Macarrão de uma panela só com carne moída e molho de tomate (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)
Macarrão de uma panela só com carne moída e molho de tomate Crédito: Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock

As receitas de uma panela só são ótimas para quem busca praticidade e sabor no jantar. Elas permitem preparar pratos completos em menos tempo, com menos louça para lavar e sem abrir mão de refeições caseiras e bem temperadas. Essa forma de cozinhar é ideal para rotinas corridas, mas também agrada quem aprecia o prazer de cozinhar de maneira simples e eficiente.

A seguir, confira 4 receitas de uma panela só!

Macarrão de uma panela só com carne moída e molho de tomate

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 500 g de carne moída
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de orégano ou tempero italiano
  • 400 g de tomate pelado picado
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 3 xícaras de chá de água quente
  • 250 g de macarrão tipo cotovelo

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais alguns segundos. Junte a carne moída e cozinhe até perder toda a água e começar a dourar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o tomate pelado, o extrato de tomate e misture bem.

Deixe cozinhar por 2 a 3 minutos para apurar o sabor. Adicione a água quente e o macarrão diretamente na panela. Misture bem, tampe parcialmente e deixe cozinhar em fogo médio, mexendo de vez em quando para não grudar. Quando o macarrão estiver al dente e o molho mais encorpado, desligue o fogo. Ajuste o sal e polvilhe salsinha. Sirva em seguida.

Quinoa com frango e espinafre em uma panela só

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 300 g de peito de frango cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 xícaras de chá de água quente
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • 1 cenoura ralada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango com sal e pimenta-do-reino. Mexa até que fique bem cozido por fora e comece a dourar. Junte a cebola e o alho e refogue por alguns minutos até ficarem dourados e soltarem aroma. Acrescente a quinoa, misture bem e adicione a água quente. Abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por cerca de 15 minutos, até a quinoa ficar macia e o líquido ser absorvido. Quando a quinoa estiver quase pronta, adicione o espinafre e a cenoura. Misture e tampe novamente por 3 a 5 minutos, até o espinafre murchar. Corrija o sal e regue com suco de limão. Sirva em seguida.

Frango cremoso de uma panela só (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)
Frango cremoso de uma panela só Crédito: Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock

Frango cremoso de uma panela só

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 600 g de peito de frango cortado em cubos médios
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 1 colher de sopa de ketchup

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e adicione os cubos de frango. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Deixe dourar bem todos os lados, sem mexer muito, para formar uma leve crosta. Acrescente a cebola e o alho, mexendo até ficarem dourados e liberarem aroma. Raspe o fundo da panela com uma colher de madeira para incorporar o sabor do frango.

Adicione o molho de tomate e a água. Misture bem, tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, até o frango ficar macio e o molho mais encorpado. Abaixe o fogo e misture o creme de leite e o ketchup. Cozinhe por mais 2 minutos, apenas para aquecer, sem deixar ferver para o molho não talhar. Polvilhe cheiro-verde e sirva imediatamente.

Arroz de linguiça com pimentões e ervilha em uma panela só

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 300 g de linguiça calabresa cortada em rodelas finas
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 pimentão amarelo cortado em cubos
  • 1 1/2 xícara de chá de arroz branco
  • 3 xícaras de chá de água quente
  • 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e adicione as rodelas de linguiça. Deixe dourar bem, mexendo de vez em quando para soltar a gordura natural e formar o sabor base do prato. Junte a cebola e o alho, refogando até ficarem dourados e perfumados. Acrescente os pimentões e refogue por mais 2 minutos, misturando bem com a linguiça.

Adicione o arroz e misture, deixando refogar por 1 ou 2 minutos para absorver o sabor. Em seguida, despeje a água quente, tempere com sal e pimenta-do-reino, e tampe a panela parcialmente. Quando o arroz estiver quase seco (faltando poucos minutos para o cozimento completo), adicione a ervilha e misture levemente. Tampe novamente e deixe cozinhar até a água secar por completo. Desligue o fogo, solte o arroz com um garfo e sirva em seguida.

Mais recentes

Imagem - O que assistir na HBO Max em novembro: 5 filmes e séries que chegam ao catálogo

O que assistir na HBO Max em novembro: 5 filmes e séries que chegam ao catálogo
Imagem - 4 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar a recuperação muscular

4 vitaminas caseiras ricas em proteínas para melhorar a recuperação muscular
Imagem - 4 mitos e verdades do pó facial em peles maduras

4 mitos e verdades do pó facial em peles maduras

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada