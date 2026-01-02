Acesse sua conta
‘Três Graças’: Reencontro emocionante reúne promessa e cobrança não cumprida

Novela das 21h reserva emoções para os próximos capítulos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:45

Reencontro entre Rogério (Eduardo Moscovis) e Raul (Paulo Mendes) em “Três Graças”
Reencontro entre Rogério (Eduardo Moscovis) e Raul (Paulo Mendes) em “Três Graças” Crédito: Fábio Rocha | TV Globo

Um dos momentos mais esperados nos últimos dias em “Três Graças” está prestes a acontecer: o encontro entre Rogério (Eduardo Moscovis) e Raul (Paulo Mendes). Na ocasião, o rapaz dirá que nunca mais se afastará. A exibição da cena está prevista para ir ao ar na terça-feira (6).

Durante o encontro, Raul prometerá não ir mais embora. O rapaz, no entanto, cobrará explicações sobre a suposta carta deixada pelo pai antes da explosão da lancha.

O playboy chorará muito ao abraçar o pai e dirá que quer mudar de vida, abandonar o vício e ser uma pessoa melhor. O empresário também prometerá recuperar o tempo perdido e não se afastar mais, o que não conseguirá cumprir. Raul aproveitará o momento para fazer uma cobrança.

“Pai, tem uma coisa que ainda não entendi nisso tudo. Aquela carta de suicídio. Minha mãe guarda ela até hoje”, comentará o personagem de Paulo Mendes. Rogério ficará sem saber como responder, já que a carta foi mais uma armação de Ferette e Arminda.

“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.

Tags:

Três Graças

