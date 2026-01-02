Arminda vive noite quente com Joaquim e acaba na rua após descoberta em Três Graças

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17:05
Uma sequência decisiva vai virar a trajetória de Arminda em Três Graças. Após uma noite intensa com Joaquim, a personagem de Grazi Massafera faz uma descoberta que muda tudo e acaba expulsa do local onde buscava abrigo, dando início a uma nova fase marcada por conflitos e desconfianças.
A reviravolta começa quando Raul foge de casa e passa a ser visto em situação de vulnerabilidade, convivendo com pessoas em situação de rua e se envolvendo cada vez mais com drogas. Sem conseguir ajudar o filho, Arminda decide contar tudo a Josefa, que acaba revelando a situação para a vilã.
Determinada a encontrar Raul, Arminda descobre que o jovem foi parar na casa de Lígia, que já sabe que ele é o pai da filha de Joélly. O encontro entre mãe e filho termina de forma tensa, com o adolescente sendo ríspido e deixando Arminda sozinha em meio a uma tempestade pelas ruas da Chacrinha.
Arminda em Três Graças
É nesse momento que Joaquim surge novamente na vida da personagem. Ele oferece abrigo no ferro-velho e a química entre os dois, que já havia aparecido durante o roubo da estátua, volta com força. A aproximação termina em uma noite intensa, mas o clima muda rapidamente no dia seguinte.
Após o envolvimento, Arminda começa a vasculhar o local e encontra uma cortina que reconhece como sendo de sua casa. A descoberta levanta a suspeita de que Joaquim esteja ligado ao crime ocorrido em sua mansão. Ao perceber a situação, ele acorda furioso e coloca Arminda para fora, encerrando o encontro de forma abrupta, segundo informações do Notícias da TV.
Em entrevista ao Gshow na época do lançamento da novela, Marcos Palmeira falou sobre o mistério que envolve Joaquim. "Juro que não sei se eu sou do bem, do mal, se eu vou ser preso, se vou morrer. Tudo é uma surpresa, eu não sei nada. A gente grava sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Isso está sendo muito divertido, muito maneiro", afirmou o ator.
O artista também comentou a relação complicada do personagem com a paternidade. "Ele não aceita a paternidade de jeito nenhum, ele tem algum mistério dentro dele, ele é um cara misterioso, que está sendo acusado pela Polícia Federal, ele é um cara meio estranho. Pra mim, como pai é muito duro. A paternidade é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, luto tanto para estar presente, para estar junto. Fazer um personagem que não tem nenhum interesse nisso, ele deve ter alguma mágoa muito grande dentro dele", completou.