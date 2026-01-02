NOVELA DAS 9

Arminda vive noite quente com Joaquim e acaba na rua após descoberta em Três Graças

Personagem de Grazi Massafera vive momento de tensão após descoberta ligada a crime e acaba na rua

Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17:05

Noite com Joaquim vira pesadelo e termina com Arminda na rua em Três Graças Crédito: Divulgação

Uma sequência decisiva vai virar a trajetória de Arminda em Três Graças. Após uma noite intensa com Joaquim, a personagem de Grazi Massafera faz uma descoberta que muda tudo e acaba expulsa do local onde buscava abrigo, dando início a uma nova fase marcada por conflitos e desconfianças.

A reviravolta começa quando Raul foge de casa e passa a ser visto em situação de vulnerabilidade, convivendo com pessoas em situação de rua e se envolvendo cada vez mais com drogas. Sem conseguir ajudar o filho, Arminda decide contar tudo a Josefa, que acaba revelando a situação para a vilã.

Determinada a encontrar Raul, Arminda descobre que o jovem foi parar na casa de Lígia, que já sabe que ele é o pai da filha de Joélly. O encontro entre mãe e filho termina de forma tensa, com o adolescente sendo ríspido e deixando Arminda sozinha em meio a uma tempestade pelas ruas da Chacrinha.

Arminda em Três Graças 1 de 4

É nesse momento que Joaquim surge novamente na vida da personagem. Ele oferece abrigo no ferro-velho e a química entre os dois, que já havia aparecido durante o roubo da estátua, volta com força. A aproximação termina em uma noite intensa, mas o clima muda rapidamente no dia seguinte.

Após o envolvimento, Arminda começa a vasculhar o local e encontra uma cortina que reconhece como sendo de sua casa. A descoberta levanta a suspeita de que Joaquim esteja ligado ao crime ocorrido em sua mansão. Ao perceber a situação, ele acorda furioso e coloca Arminda para fora, encerrando o encontro de forma abrupta, segundo informações do Notícias da TV.

Em entrevista ao Gshow na época do lançamento da novela, Marcos Palmeira falou sobre o mistério que envolve Joaquim. "Juro que não sei se eu sou do bem, do mal, se eu vou ser preso, se vou morrer. Tudo é uma surpresa, eu não sei nada. A gente grava sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Isso está sendo muito divertido, muito maneiro", afirmou o ator.