Tempestade causa pânico em cruzeiro e interrompe show de Alok no Réveillon

Heider Sacramento
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 16:36
Momentos de tensão marcaram a madrugada desta sexta-feira (2), a bordo de um navio que celebrava o Réveillon em alto-mar. Uma tempestade repentina obrigou a interrupção do show de Alok e gerou pânico entre passageiros, com cenas de correria, vento forte e chuva intensa registradas em vídeos que circularam nas redes sociais.
As imagens foram divulgadas pelo influenciador Francisco Garcia e mostram funcionários do navio orientando o público a deixar áreas abertas e se dirigir a espaços internos. Com a instabilidade provocada pelo mau tempo, objetos chegaram a se deslocar pelo chão enquanto a embarcação balançava, aumentando o clima de apreensão entre quem acompanhava a apresentação.
Durante o temporal, a equipe de segurança precisou agir rapidamente para evitar acidentes e conter o risco aos passageiros. A movimentação intensa e o barulho do vento reforçaram a sensação de caos em meio à celebração que reunia centenas de pessoas no convés.
Alok, Romana e os filhos
Ao relatar o susto, Francisco Garcia descreveu o cenário vivido durante a virada. Segundo ele, "da série: tem coisas que só acontecem quando eu estou presente", ao comentar que o encerramento do Réveillon foi marcado por tensão. O influenciador contou ainda que "era gente correndo para todo lugar, segurança tirando o povo e gritando 'bora, desce'", destacando o momento de desespero a bordo.
Francisco também relatou que a força da tempestade fez objetos voarem e deixou a embarcação inclinada, o que assustou familiares que o acompanhavam na viagem. "Minha cunhada e minha sobrinha ficaram desesperadas", afirmou, ao explicar o clima de pânico que tomou conta do navio durante os minutos mais críticos.
A apresentação de Alok precisou ser interrompida no auge da chuva. Conforme o relato, "o DJ Alok estava tocando, ele parou e começou a chover", mostrando que a decisão foi tomada por segurança diante das condições climáticas.
Após a melhora do tempo, a situação foi controlada pela tripulação e o clima voltou a se estabilizar. O influenciador explicou que, pouco depois, o show foi retomado e a programação seguiu normalmente. "Depois o Alok voltou e deu tudo certo", garantiu, tranquilizando os seguidores e reforçando que ninguém ficou ferido durante o episódio.