Candinho promete salvar Dita e implora ajuda a Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (18)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:58
O capítulo desta quarta-feira (18) de Êta Mundo Melhor! promete mexer com o coração do público e colocar vários personagens contra a parede.
Candinho toma uma atitude que pode mudar os rumos da história ao prometer que fará de tudo para tirar Dita da prisão. Determinado, ele ainda pressiona Lourival, implorando para que o empresário encontre uma solução que impeça a carreira da cantora de desmoronar de vez.
Enquanto isso, um plano ousado entra em cena: Francine aceita dublar Doris River para que a turnê de Dita não seja cancelada. A estratégia é revelada por Lourival, que comunica à artista os próximos passos e a decisão promete gerar consequências.
Do outro lado, Zulma bate o pé e recusa qualquer tipo de aliança com Sandra, deixando claro que não pretende jogar ao lado da rival. Mas Sandra não desiste fácil e começa a cogitar uma nova proposta, desta vez envolvendo Candinho.
No campo amoroso, o clima também é de tensão. Túlio passa a desconfiar que Estela pode abandoná-lo no altar, alimentando inseguranças que podem explodir a qualquer momento. Já Samir tenta se aproximar de Zulma ao puxar uma conversa delicada sobre o passado dela e sua infância.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
E como se não bastasse, Anabela se recusa a usar o aparelho auditivo, criando mais um conflito familiar que promete sensibilizar o público.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.