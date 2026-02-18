Acesse sua conta
Candinho promete salvar Dita e implora ajuda a Lourival em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (18)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:58

Candinho (Sérgio Guizé) e Lourival (Sérgio Malheiros) Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

O capítulo desta quarta-feira (18) de Êta Mundo Melhor! promete mexer com o coração do público e colocar vários personagens contra a parede.

Candinho toma uma atitude que pode mudar os rumos da história ao prometer que fará de tudo para tirar Dita da prisão. Determinado, ele ainda pressiona Lourival, implorando para que o empresário encontre uma solução que impeça a carreira da cantora de desmoronar de vez.

Enquanto isso, um plano ousado entra em cena: Francine aceita dublar Doris River para que a turnê de Dita não seja cancelada. A estratégia é revelada por Lourival, que comunica à artista os próximos passos e a decisão promete gerar consequências.

Do outro lado, Zulma bate o pé e recusa qualquer tipo de aliança com Sandra, deixando claro que não pretende jogar ao lado da rival. Mas Sandra não desiste fácil e começa a cogitar uma nova proposta, desta vez envolvendo Candinho.

No campo amoroso, o clima também é de tensão. Túlio passa a desconfiar que Estela pode abandoná-lo no altar, alimentando inseguranças que podem explodir a qualquer momento. Já Samir tenta se aproximar de Zulma ao puxar uma conversa delicada sobre o passado dela e sua infância.

E como se não bastasse, Anabela se recusa a usar o aparelho auditivo, criando mais um conflito familiar que promete sensibilizar o público.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

