Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A Fazenda 17: Will Guimarães é eliminado com 27,12% dos votos e manda recado para o público

Influenciador sai do reality após ser apontado por fazer um “jogo sujo”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 00:01

Will Guimarães é eliminado
Will Guimarães é eliminado Crédito: Reprodução | Instagram

Após barraco e polêmica em A Fazenda 17, o influenciador digital Will Guimarães é o eliminado após a roça nesta sexta-feira (30), com 27,12% dos votos. 

Em seu discurso de despedida, Will se mostrou inconformado e mandou um recado para o público. “É isso que as pessoas querem ver, briga, baixaria, e eu não sou disso. Eu vim do Rancho, um reality de alegria, e aqui tem muita gente do mal”, disse durante conversa com a apresentadora Adriane Galisteu.

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Mãe de Isabella Nardoni pede expulsão de Carol Lekker de A Fazenda 17: 'Precisa ser responsabilizada'

Mãe de Isabella Nardoni pede expulsão de Carol Lekker de A Fazenda 17: 'Precisa ser responsabilizada'

Imagem - 'A Fazenda 17': Rayane é acusada de homofobia após discussão com Saory e promete processo

'A Fazenda 17': Rayane é acusada de homofobia após discussão com Saory e promete processo

Imagem - Belo descumpre pedido de Rayane Figliuzzi em 'A Fazenda 17' e posta primeira foto com ela nas redes

Belo descumpre pedido de Rayane Figliuzzi em 'A Fazenda 17' e posta primeira foto com ela nas redes

Will não participou da Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (29), pois foi vetado por indicação da fazendeira Michelle Barros. O influenciador, que vinha armando um plano para usar Michelle e provocar a expulsão de Shia, protagonizou uma confusão na madrugada desta quarta.

Em conversa com Rayane Figliuzzi, ele declarou: “Se eu ficar, não sei se o Shi vai sair mas ele vai [pra Roça], em nome da Lidi e de todos os amigos dela que conheço, que sabem que ela é uma mulher f*da”.

Após a fala, o clima esquentou no reality show rural entre os peões e rapidamente repercutiu entre os confinados.

Shia Phoenix se defendeu e fez um apelo aos seus advogados. "Todo meu jurídico, caso haja necessidade, que eles provem tudo que estão falando. Doutor Silvio tem um monte de documento. Tudo que estão me caluniando e difamando contra minha honra, eles precisam provar que sou um agressor", declarou o ator.

Em seguida, a jornalista Michelle reafirmou o relacionamento com o ator. “Estou apaixonada pelo Shia”, e ele retribuiu o gesto.

Além da desavença, Will foi apontado por diversos colegas da casa como falso e até mesmo “sem caráter”. Já outros apontaram que Will fazia um jogo sujo.

Will abriu mão de disputar o Mister Brasil 2025 para participar do reality show rural. Will é modelo e influenciador digital, e ficou conhecido na mídia após participar da segunda temporada do reality show “Rio Shore”, da MTV. Depois, esteve em “De Férias com Ex - Caribe”, como o ex da Bifão, além do "Rancho do Maia".

Leia mais

Imagem - 5 orações e salmos para afastar maus pensamentos e acalmar o coração

5 orações e salmos para afastar maus pensamentos e acalmar o coração

Imagem - 4 mitos e verdades do pó facial em peles maduras

4 mitos e verdades do pó facial em peles maduras

Imagem - Almoço saudável: 5 receitas práticas e ricas em proteínas

Almoço saudável: 5 receitas práticas e ricas em proteínas

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Anjo da Guarda alerta 5 signos nesta sexta (31 de outubro): você está a um passo de perder quem mais ama, precisa agir logo

Anjo da Guarda alerta 5 signos nesta sexta (31 de outubro): você está a um passo de perder quem mais ama, precisa agir logo
Imagem - Ator que gravou com Andressa Urach em cadeira de rodas faz procedimento para aumentar o pênis: ‘PCD tem vida sexual’

Ator que gravou com Andressa Urach em cadeira de rodas faz procedimento para aumentar o pênis: ‘PCD tem vida sexual’

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada