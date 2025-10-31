ELIMINAÇÃO!

A Fazenda 17: Will Guimarães é eliminado com 27,12% dos votos e manda recado para o público

Influenciador sai do reality após ser apontado por fazer um “jogo sujo”

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 00:01

Will Guimarães é eliminado Crédito: Reprodução | Instagram

Após barraco e polêmica em A Fazenda 17, o influenciador digital Will Guimarães é o eliminado após a roça nesta sexta-feira (30), com 27,12% dos votos.

Em seu discurso de despedida, Will se mostrou inconformado e mandou um recado para o público. “É isso que as pessoas querem ver, briga, baixaria, e eu não sou disso. Eu vim do Rancho, um reality de alegria, e aqui tem muita gente do mal”, disse durante conversa com a apresentadora Adriane Galisteu.

Elenco de "A Fazenda 17" 1 de 26

Will não participou da Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (29), pois foi vetado por indicação da fazendeira Michelle Barros. O influenciador, que vinha armando um plano para usar Michelle e provocar a expulsão de Shia, protagonizou uma confusão na madrugada desta quarta.

Em conversa com Rayane Figliuzzi, ele declarou: “Se eu ficar, não sei se o Shi vai sair mas ele vai [pra Roça], em nome da Lidi e de todos os amigos dela que conheço, que sabem que ela é uma mulher f*da”.

Após a fala, o clima esquentou no reality show rural entre os peões e rapidamente repercutiu entre os confinados.

Shia Phoenix se defendeu e fez um apelo aos seus advogados. "Todo meu jurídico, caso haja necessidade, que eles provem tudo que estão falando. Doutor Silvio tem um monte de documento. Tudo que estão me caluniando e difamando contra minha honra, eles precisam provar que sou um agressor", declarou o ator.

Em seguida, a jornalista Michelle reafirmou o relacionamento com o ator. “Estou apaixonada pelo Shia”, e ele retribuiu o gesto.

Além da desavença, Will foi apontado por diversos colegas da casa como falso e até mesmo “sem caráter”. Já outros apontaram que Will fazia um jogo sujo.