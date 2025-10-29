CONDENOU DECLARAÇÃO

Mãe de Isabella Nardoni pede expulsão de Carol Lekker de A Fazenda 17: 'Precisa ser responsabilizada'

Vereadora repudiou fala da peoa no reality rural

Elis Freire

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 22:46

Isabella Nardoni pediu expulsão de peoa Crédito: Reprodução

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo a expulsão de Carol Lekker de "A Fazenda 17" para que ela possa ser "responsabilizada" por uma declaração dada no programa. Mãe de menina que foi assassinada pelo pai e pela madrasta no ano de 2008, em um crime brutal que comoveu o mundo, Ana Carolina se tornou vereadora e luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes.

A fala da peoa repudiada pela política foi o seguinte: Carol relatou que brincou sobre cortar o órgão genital do enteado de 4 anos. Na cozinha do reality, ela simulou uma tesoura com os dedos e disse: “E eu assim, com a tesoura em cima [dele], assim. Você sabe que isso aí é importante? Eu vou cortar isso aí”, relatou.

?VAR! Edição mostrou o momento em que Carol fala sobre querer cortar o "piu piu" do seu enteado. #RanchoDoFazendeiro



pic.twitter.com/n4BTXgZWnZ — Dantas (@Dantinhas) October 27, 2025