ROMÂNTICO

Filha de Fátima e Bonner curte viagem com o namorado em destino turístico

Beatriz Bonemer e Caio Freitas desembarcaram em Alagoas

Nesta sexta-feira (27), já durante a viagem, Beatriz se declarou para o amado, que completou mais um ano de vida naquele dia. “Eu amo seu sorriso, seu abraço, seu beijo, seu cheiro e seus traços. Eu amo seu drama quando tá com fome ou quando tá carente. E amo quando fala da gente. Eu amo seu lado sentimental e sua “cara de mau”. Eu amo que um dia normal com você é especial. Eu amo que vc ama a flora e como ela te ama. Eu amo quando vc fala sobre aquilo que ama. Eu amo quando você canta e quando me leva pro samba. Eu amo ter você de quando deita a se levanta. Eu amo sua simplicidade e também sua humildade. Eu amo nossa história e nossa cumplicidade. Te amar é muito fácil e eu poderia listar mais milhares de coisas que fazem você ser tão especial”, escreveu, em postagem cheia de emoção.