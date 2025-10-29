Acesse sua conta
Filha de Fátima e Bonner curte viagem com o namorado em destino turístico

Beatriz Bonemer e Caio Freitas desembarcaram em Alagoas

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 22:08

Beatriz Bonemer e Caio Freitas
Beatriz Bonemer e Caio Freitas Crédito: Reprodução

Filha dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, Beatriz Bonemer está curtindo dias de muita paz. A influencer desembarcou em Japaratinga, destino turístico em Alagoas, para uma viagem romântica ao lado do namorado, Caio Freitas e exibiu alguns registros nas redes socias. Nas imagens, os dois aparecem em clima de romance e já na "vibe" do verão. 

Nesta sexta-feira (27), já durante a viagem, Beatriz se declarou para o amado, que completou mais um ano de vida naquele dia. “Eu amo seu sorriso, seu abraço, seu beijo, seu cheiro e seus traços. Eu amo seu drama quando tá com fome ou quando tá carente. E amo quando fala da gente. Eu amo seu lado sentimental e sua “cara de mau”. Eu amo que um dia normal com você é especial. Eu amo que vc ama a flora e como ela te ama. Eu amo quando vc fala sobre aquilo que ama. Eu amo quando você canta e quando me leva pro samba. Eu amo ter você de quando deita a se levanta. Eu amo sua simplicidade e também sua humildade. Eu amo nossa história e nossa cumplicidade. Te amar é muito fácil e eu poderia listar mais milhares de coisas que fazem você ser tão especial”, escreveu, em postagem cheia de emoção. 

Beatriz Bonemer e Caio Freitas

Beatriz Bonemer e Caio Freitas por Reprodução / Instagram
Beatriz Bonemer e Caio Freitas por Reprodução / Instagram
Beatriz Bonemer e Caio Freitas por Reprodução / Instagram
Beatriz Bonemer e Caio Freitas por Reprodução / Instagram
Beatriz Bonemer e Caio Freitas por Reprodução / Instagram
Beatriz Bonemer e Caio Freitas por Reprodução / Instagram
Beatriz Bonemer e Caio Freitas por Reprodução / Instagram
1 de 7
Beatriz Bonemer e Caio Freitas por Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes deixou uma mensagem carinhosa ao genro: “Parabéns, Caio, e que vocês sigam felizes e fazendo bem um ao outro", escreveu em comentário. 

