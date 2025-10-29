Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após Miguel Falabella e Samuel de Assis, 8 novos atores entram em ‘Três Graças’; veja quais

Novela ganha reforço de atores que vão movimentar diferentes núcleos da trama

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 20:24

Novela é cercada por mistérios e suspense
Novela é cercada por mistérios e suspense Crédito: Globo | Fábio Rocha

“Três Graças”, nova novela das nove, começou cheia de mistérios e suspense, além da chegada de novos atores. Apesar da atenção do público está voltada para a história de Gerluce (Sophie Charlotte), Joélly (Alana Cabral) e Lígia (Dira Paes), as três mulheres da mesma família que lutam para sobreviver em meio a reviravoltas e descobertas, um novo grupo de personagens promete movimentar os próximos capítulos com reviravoltas intensas.

Três Graças

Nova novela das 9 por Globo | Estevam Avellar
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Globo | Estevam Avellar
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
1 de 11
Nova novela das 9 por Globo | Estevam Avellar

Leia mais

Imagem - 'Três Graças': Arminda choca ao deixar a mãe ferida após atropelamento

'Três Graças': Arminda choca ao deixar a mãe ferida após atropelamento

Imagem - Atropelamento, ameaça e revelações movimentam a semana em Três Graças

Atropelamento, ameaça e revelações movimentam a semana em Três Graças

Imagem - ‘Três Graças’: Joélly é enganada por vilã e acaba vendendo a própria filha

‘Três Graças’: Joélly é enganada por vilã e acaba vendendo a própria filha

A partir desta terça-feira (28), o público acompanhou as primeiras aparições de Kasper (Miguel Falabella) e João (Samuel Assis), um casal homoafetivo que comanda uma sofisticada galeria de arte. A presença dos dois deve ganhar força nesta quarta-feira (29), em um jantar na casa de Ferette (Murilo Benício), que será palco de uma tragédia.

Chega ainda a partir desta quinta-feira (30), Fernanda Vasconcellos, que marca sua volta às novelas depois de anos afastada, desde “Haja Coração”, de 2016. Na trama, ela viverá a vilã Samira.

Ainda chegam na trama Lena (Bárbara Reis) e Herculano (Leandro Lima), um casal que tenta, sem sucesso, ter filhos. Outro destaque é Daphne Bozaski, conhecida pelo papel de Lupita em “Família é Tudo”. Ela será Lucy, sobrinha de Kasper, uma jovem de caráter duvidoso que vai morar com o tio e promete causar intrigas e confusão.

Atores veteranos também retornam às telas da TV. Após 16 anos longe de novelas, Paulo César Grande retorna à emissora no papel do delegado Ramalho, personagem que deve cruzar o caminho de Gerluce e das investigações sobre tráfico de crianças.

Além de Paulo César, André Mattos, longe da Globo há duas décadas, chega como o delegado Jairo Barroso. Outro nome esperado é o de Juliano Cazarré, que surge em breve como Jorginho Ninja, pai biológico de Joélly, ex-chefe do tráfico na Chacrinha, hje dominada por Bagdá (Xamã).

Leia mais

Imagem - 4 lançamentos da Netflix na semana de 27 de outubro a 02 de novembro

4 lançamentos da Netflix na semana de 27 de outubro a 02 de novembro

Imagem - 6 dicas para ter sucesso nas questões de exatas no Enem

6 dicas para ter sucesso nas questões de exatas no Enem

Imagem - 12 exames que não podem faltar no check-up anual

12 exames que não podem faltar no check-up anual

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Marina Queiroz escreve mensagem após eliminação do MasterChef e revela doença enfrentada

Marina Queiroz escreve mensagem após eliminação do MasterChef e revela doença enfrentada
Imagem - Katy Perry se interessou por novo namorado por ligação com vidas passadas e signos, diz jornal

Katy Perry se interessou por novo namorado por ligação com vidas passadas e signos, diz jornal

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada