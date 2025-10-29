NOVELA

Após Miguel Falabella e Samuel de Assis, 8 novos atores entram em ‘Três Graças’; veja quais

Novela ganha reforço de atores que vão movimentar diferentes núcleos da trama

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 20:24

Novela é cercada por mistérios e suspense Crédito: Globo | Fábio Rocha

“Três Graças”, nova novela das nove, começou cheia de mistérios e suspense, além da chegada de novos atores. Apesar da atenção do público está voltada para a história de Gerluce (Sophie Charlotte), Joélly (Alana Cabral) e Lígia (Dira Paes), as três mulheres da mesma família que lutam para sobreviver em meio a reviravoltas e descobertas, um novo grupo de personagens promete movimentar os próximos capítulos com reviravoltas intensas.

Três Graças 1 de 11

A partir desta terça-feira (28), o público acompanhou as primeiras aparições de Kasper (Miguel Falabella) e João (Samuel Assis), um casal homoafetivo que comanda uma sofisticada galeria de arte. A presença dos dois deve ganhar força nesta quarta-feira (29), em um jantar na casa de Ferette (Murilo Benício), que será palco de uma tragédia.

Chega ainda a partir desta quinta-feira (30), Fernanda Vasconcellos, que marca sua volta às novelas depois de anos afastada, desde “Haja Coração”, de 2016. Na trama, ela viverá a vilã Samira.

Ainda chegam na trama Lena (Bárbara Reis) e Herculano (Leandro Lima), um casal que tenta, sem sucesso, ter filhos. Outro destaque é Daphne Bozaski, conhecida pelo papel de Lupita em “Família é Tudo”. Ela será Lucy, sobrinha de Kasper, uma jovem de caráter duvidoso que vai morar com o tio e promete causar intrigas e confusão.

Atores veteranos também retornam às telas da TV. Após 16 anos longe de novelas, Paulo César Grande retorna à emissora no papel do delegado Ramalho, personagem que deve cruzar o caminho de Gerluce e das investigações sobre tráfico de crianças.