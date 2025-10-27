educação

6 dicas para ter sucesso nas questões de exatas no Enem

Estratégias simples ajudam na preparação para a prova e garantem um bom desempenho

Portal Edicase

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:43

Definir o que priorizar nos estudos é essencial para ter um bom resultado, especialmente nas questões de exatas Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado nos dias 9 e 16 de novembro. Na reta final da preparação, é essencial definir o que priorizar nos estudos para garantir o melhor desempenho, especialmente nas questões de exatas.

Abaixo, Eduardo Jupi, professor de matemática do Colégio Integrado de Campo Mourão (PR), lista 6 dicas para ter sucesso nas questões de exatas no Enem. Confira!

1. Aperfeiçoe o que já foi estudado

Eduardo Jupi sugere aos candidatos não tentar aprender conteúdos novos, mas aperfeiçoar o que já foi estudado e focar a prática. “A prioridade é optar pela resolução de exercícios e, conforme as dificuldades aparecerem, voltar para revisar o conteúdo específico”, afirma.

Priorize a resolução de exercícios, em vez da leitura passiva de teoria. Pratique diariamente para identificar dificuldades e fortalecer o aprendizado.

2. Priorize os temas mais cobrados

O professor lembra que, neste período de estudo intensivo, o tempo é escasso e tentar rever toda a matéria pode ser improdutivo. Por isso, a escolha estratégica de conteúdo é essencial. “Priorizar os assuntos mais recorrentes sempre é a melhor alternativa. Mesmo que venham conteúdos diferentes das edições anteriores, eles vêm em quantidades menores. Então, a recorrência nos dá uma segurança maior”, aconselha.

Concentre a revisão nos temas que mais caíram nas últimas edições do Enem (geometria plana e espacial, porcentagem, análise combinatória e probabilidade).

3. Simule a prova do Enem

Para auxiliar na organização, o educador indica uma estrutura de cronograma que combina estudo segmentado com simulação de prova. “A melhor estratégia é resolver questões por área durante a semana. Além disso, se possível, uma vez por semana (no domingo, por exemplo), responder provas anteriores no mesmo horário e tempo em que o Enem é realizado, como um simulado. Isso é crucial para o corpo e a mente se acostumarem com o tempo e o desgaste da avaliação”, detalha Eduardo Jupi.

As questões de exatas no Enem exigem muita atenção Crédito: Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock

4. Reforce o estudo em matemática básica

As questões de exatas no Enem são notórias por serem longas e exigirem muita atenção na interpretação. Eduardo Jupi ressalta que a chave para otimizar o tempo e aumentar o índice de acerto está no domínio dos conteúdos básicos. “A matemática básica sempre é o segredo. Técnicas de realização de contas, porcentagem, regra de três e interpretação gráfica são muito importantes para realizar o Enem”, explica.

5. Priorize as questões mais fáceis

Na hora de administrar o tempo de prova, a estratégia é simples e crucial. “Priorize as questões que você se sinta mais confiante, deixando as mais difíceis e demoradas por último. É garantir os pontos mais fáceis primeiro”, sugere o professor.

6. Organize o enunciado

E para não se perder nos longos textos típicos do exame, Eduardo Jupi tem uma dica prática: “É essencial tirar e organizar os dados da questão. Se possível, criar exemplos e desenhos para entender o que se pede. Às vezes, se imaginar dentro da situação-problema ajuda bastante, faz a imaginação trabalhar e facilita a compreensão”.