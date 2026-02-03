Acesse sua conta
Jovem é sequestrado e morto após mudar de cidade para trabalhar na Bahia

Vítima saiu de Catu com amigo para trabalhar em Terra Nova

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 09:28

Uiliam Cardoso dos Santos, 24 anos, foi encontrado morto em saco plástico Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Uiliam Cardoso dos Santos, 24 anos, foi encontrado morto dentro de um saco plástico em uma área de mata às margens da BR-324, em Amélia Rodrigues. O caso foi registrado no sábado (31) e, segundo informações policiais, é tratado como homicídio cometido após o sequestro da vítima

Morador do município de Catu, a 70 km do local onde foi morto, Uiliam saiu da cidade acompanhado de um amigos. Os dois viajaram em busca de uma oportunidade de emprego na cidade de Terra Nova, que fica a 30km de Amélia Rodrigues. Na noite do crime, no entanto, os dois foram para a cidade vizinha beber e acabaram virando vítimas de um sequestro.

O que era para ser uma noite de descanso acabou quando Uiliam e o amigo foram surpreendidos por suspeitos e levados à força para um morro da região. No local, ambos teriam sido espancados. O amigo acabou liberado após as agressões e conseguiu buscar ajuda, mas não a tempo de evitar a execução de Uiliam. 

O corpo dele foi abandonado em uma área de mata, embalado em um saco de nylon e coberto por um pano. Antes da localização do cadáver, familiares já haviam registrado um boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia Territorial de Catu.

A principal suspeita é de que a morte tenha ocorrido em decorrência das agressões sofridas, mas a causa será confirmada após a conclusão do laudo de necropsia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A Delegacia Territorial de Amélia Rodrigues informou que realizou o registro do encontro do corpo e expediu as guias para perícia e remoção. As investigações seguem em andamento para identificar os autores do crime e esclarecer a motivação.

Tags:

Bahia Morto Jovem Sequestro Espancamento

