CHAPADA

Médico é preso suspeito de estuprar pacientes e ex-assistente durante atendimentos na Bahia

Investigação aponta crimes de abuso e violação sexual mediante fraude; polícia acredita que novas vítimas possam surgir após a prisão

Carol Neves

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10:38

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um médico clínico geral de 29 anos foi preso na manhã desta terça-feira (3), em Seabra, na Chapada Diamantina, durante a Operação Praesidium, da Polícia Civil. Ele é investigado pelos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável.

De acordo com as investigações, três vítimas já foram identificadas: duas mulheres, de 19 e 24 anos, além de uma adolescente de 14 anos. Parte dos relatos aponta que o suspeito teria se aproveitado do cargo para submeter uma ex-assistente a violência psicológica e sexual.

Outras denúncias indicam que pacientes teriam sido vítimas durante consultas e exames realizados em clínicas particulares e unidades de saúde públicas onde o médico atuava. As apurações também atribuem ao investigado comportamentos inadequados, incluindo comentários de cunho sexual e atos libidinosos durante os atendimentos.

O caso passou a ser investigado após familiares de uma das vítimas perceberem alterações no comportamento dela. Posteriormente, a mulher relatou situações ocorridas desde o ano passado, levando à abertura das investigações conduzidas pela 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra) e pela 1ª Delegacia Territorial do município.

Durante a operação, policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão - um na casa do investigado e dois em clínicas onde ele trabalhava - com o objetivo de recolher materiais que possam reforçar as provas do inquérito.

O médico foi localizado por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Diamantina) no bairro Tamboril. Após ser levado à delegacia, teve a prisão temporária executada e permanece custodiado, à disposição da Justiça.