Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Médico é preso suspeito de estuprar pacientes e ex-assistente durante atendimentos na Bahia

Investigação aponta crimes de abuso e violação sexual mediante fraude; polícia acredita que novas vítimas possam surgir após a prisão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10:38

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um médico clínico geral de 29 anos foi preso na manhã desta terça-feira (3), em Seabra, na Chapada Diamantina, durante a Operação Praesidium, da Polícia Civil. Ele é investigado pelos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável.

De acordo com as investigações, três vítimas já foram identificadas: duas mulheres, de 19 e 24 anos, além de uma adolescente de 14 anos. Parte dos relatos aponta que o suspeito teria se aproveitado do cargo para submeter uma ex-assistente a violência psicológica e sexual.

Outras denúncias indicam que pacientes teriam sido vítimas durante consultas e exames realizados em clínicas particulares e unidades de saúde públicas onde o médico atuava. As apurações também atribuem ao investigado comportamentos inadequados, incluindo comentários de cunho sexual e atos libidinosos durante os atendimentos.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

O caso passou a ser investigado após familiares de uma das vítimas perceberem alterações no comportamento dela. Posteriormente, a mulher relatou situações ocorridas desde o ano passado, levando à abertura das investigações conduzidas pela 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra) e pela 1ª Delegacia Territorial do município.

Durante a operação, policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão - um na casa do investigado e dois em clínicas onde ele trabalhava - com o objetivo de recolher materiais que possam reforçar as provas do inquérito.

O médico foi localizado por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Diamantina) no bairro Tamboril. Após ser levado à delegacia, teve a prisão temporária executada e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

Com a prisão, a Polícia Civil acredita que outras possíveis vítimas possam procurar as autoridades. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100, pelo telefone 180 ou presencialmente em qualquer delegacia.

Mais recentes

Imagem - 'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1° lugar em Medicina na USP

'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1° lugar em Medicina na USP
Imagem - Compromisso e seriedade: saiba quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas

Compromisso e seriedade: saiba quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas
Imagem - Orgasmo durante pilates? Influencer relata episódio e ciência explica reação do corpo

Orgasmo durante pilates? Influencer relata episódio e ciência explica reação do corpo

MAIS LIDAS

Imagem - PM morre após ser baleado na cabeça em tiroteio no Vale das Pedrinhas
01

PM morre após ser baleado na cabeça em tiroteio no Vale das Pedrinhas

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
02

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador

Imagem - O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)
03

O dinheiro agora vem! Veja previsão financeira para Touro, Leão e Sagitário nesta terça-feira (3 de fevereiro)

Imagem - Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular
04

Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular