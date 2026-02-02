Motorista é agredido após encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:48
Um motorista de aplicativo identificado apenas como Zeca denunciou ter sido agredido por passageiros durante uma corrida na região da Ladeira da Barra, em Salvador, na noite de domingo (1º). Segundo o profissional, ele buscou três homens para uma viagem com destino ao bairro do Rio Vermelho, mas precisou interromper a corrida ainda no início do trajeto, o que terminou em agressões em plena via pública.
“Durante o percurso, eles começaram a se beijar no banco de trás. Até aí, para mim, não havia problema nenhum. [...] O problema aconteceu quando eu já estava subindo a Ladeira da Barra, próximo ao Largo da Vitória. Nesse momento, eles passaram a fazer sexo oral dentro do meu carro”, relatou Zeca em um vídeo publicado nas redes sociais.
Motorista denunciou agressões na noite deste domingo (1º)
Nas imagens divulgadas pelo motorista, é possível ver dois passageiros no banco traseiro se beijando e, em seguida, um deles se abaixando em um movimento que aparenta a prática de sexo oral. No mesmo vídeo, um dos homens também aparece ameaçando agredir o condutor após ele pedir que os três deixassem o veículo.
“Pedi para que eles descessem do carro. Um deles veio exaltado em minha direção. Eu desci do veículo e ele já havia me ameaçado ainda dentro do carro. Quando desci, acabei perdendo a cabeça. Ele partiu para cima de mim e deu um primeiro soco, que não me acertou. Em seguida, ficou ainda mais alterado e tentou me agredir novamente, junto com os outros dois”, contou o motorista.
Durante a confusão, Zeca foi atingido e sofreu um ferimento leve no rosto. Ele registrou a ocorrência em uma delegacia da região da Barra. A reportagem procurou a Polícia Civil (PC) para obter informações sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
A denúncia ganhou repercussão após ser divulgada nas redes sociais pelo influenciador conhecido como Atan Uber, que compartilhou o vídeo do momento da agressão.
“O que era para ser resolvido com respeito virou violência. Os passageiros partiram para agressão física contra um motorista que estava apenas trabalhando e defendendo sua dignidade. Repudiamos qualquer tipo de agressão contra motoristas de aplicativo. Trabalhar não é crime, exigir respeito também não”, escreveu Atan.
Até o momento, não há informações sobre a prisão de nenhum dos envolvidos.