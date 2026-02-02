Acesse sua conta
Motorista é agredido após encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador

Profissional afirma que interrompeu a viagem após comportamento dos passageiros e acabou agredido na rua

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:48

Motorista denunciou agressões na noite deste domingo (1º)
Motorista denunciou agressões na noite deste domingo  (1º) Crédito: Reprodução

Um motorista de aplicativo identificado apenas como Zeca denunciou ter sido agredido por passageiros durante uma corrida na região da Ladeira da Barra, em Salvador, na noite de domingo (1º). Segundo o profissional, ele buscou três homens para uma viagem com destino ao bairro do Rio Vermelho, mas precisou interromper a corrida ainda no início do trajeto, o que terminou em agressões em plena via pública.

“Durante o percurso, eles começaram a se beijar no banco de trás. Até aí, para mim, não havia problema nenhum. [...] O problema aconteceu quando eu já estava subindo a Ladeira da Barra, próximo ao Largo da Vitória. Nesse momento, eles passaram a fazer sexo oral dentro do meu carro”, relatou Zeca em um vídeo publicado nas redes sociais.

Nas imagens divulgadas pelo motorista, é possível ver dois passageiros no banco traseiro se beijando e, em seguida, um deles se abaixando em um movimento que aparenta a prática de sexo oral. No mesmo vídeo, um dos homens também aparece ameaçando agredir o condutor após ele pedir que os três deixassem o veículo.

“Pedi para que eles descessem do carro. Um deles veio exaltado em minha direção. Eu desci do veículo e ele já havia me ameaçado ainda dentro do carro. Quando desci, acabei perdendo a cabeça. Ele partiu para cima de mim e deu um primeiro soco, que não me acertou. Em seguida, ficou ainda mais alterado e tentou me agredir novamente, junto com os outros dois”, contou o motorista.

Durante a confusão, Zeca foi atingido e sofreu um ferimento leve no rosto. Ele registrou a ocorrência em uma delegacia da região da Barra. A reportagem procurou a Polícia Civil (PC) para obter informações sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

A denúncia ganhou repercussão após ser divulgada nas redes sociais pelo influenciador conhecido como Atan Uber, que compartilhou o vídeo do momento da agressão.

“O que era para ser resolvido com respeito virou violência. Os passageiros partiram para agressão física contra um motorista que estava apenas trabalhando e defendendo sua dignidade. Repudiamos qualquer tipo de agressão contra motoristas de aplicativo. Trabalhar não é crime, exigir respeito também não”, escreveu Atan.

Até o momento, não há informações sobre a prisão de nenhum dos envolvidos.

