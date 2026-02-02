POLÍCIA

Motorista de aplicativo mata dois passageiros em briga durante corrida

Discussão dentro do carro terminou em troca de tiros; condutor foi preso e liberado em audiência

Passageiros foram mortos dentro do veículo Crédito: Reprodução

Um motorista de aplicativo matou dois passageiros durante uma corrida na madrugada deste domingo (1º), no Paraná. O condutor reagiu a um ataque dentro do veículo, foi preso em flagrante por duplo homicídio, mas acabou liberado após audiência de custódia após alegar que agiu em legítima defesa.

Segundo o g1, o motorista transportava três passageiros quando teve início um desentendimento dentro do carro. Durante a discussão, dois dos ocupantes teriam partido para a agressão. Um deles estaria armado com um revólver, enquanto o outro portava uma faca. O motorista, que também estava armado, reagiu e efetuou disparos.

A Polícia Civil do Paraná informou que o conflito começou depois que o condutor reclamou com os passageiros por terem derramado cerveja no interior do veículo. De acordo com o depoimento do motorista, no auge da discussão, um dos homens tentou sacar a arma, o que motivou a reação armada.

Ainda conforme a investigação, o segundo passageiro, que seria irmão da primeira vítima, avançou contra o motorista com uma faca e também acabou sendo baleado. Um dos homens morreu ainda no local. O outro chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem disparos de arma de fogo na região. No local, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, um revólver calibre .22 e uma faca. A arma utilizada pelo motorista possui registro, porém ele não tem autorização para porte.