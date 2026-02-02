Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motorista de aplicativo mata dois passageiros em briga durante corrida

Discussão dentro do carro terminou em troca de tiros; condutor foi preso e liberado em audiência

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11:10

Passageiros foram mortos dentro do veículo Crédito: Reprodução

Um motorista de aplicativo matou dois passageiros durante uma corrida na madrugada deste domingo (1º), no Paraná. O condutor reagiu a um ataque dentro do veículo, foi preso em flagrante por duplo homicídio, mas acabou liberado após audiência de custódia após alegar que agiu em legítima defesa.

Segundo o g1, o motorista transportava três passageiros quando teve início um desentendimento dentro do carro. Durante a discussão, dois dos ocupantes teriam partido para a agressão. Um deles estaria armado com um revólver, enquanto o outro portava uma faca. O motorista, que também estava armado, reagiu e efetuou disparos.

A Polícia Civil do Paraná informou que o conflito começou depois que o condutor reclamou com os passageiros por terem derramado cerveja no interior do veículo. De acordo com o depoimento do motorista, no auge da discussão, um dos homens tentou sacar a arma, o que motivou a reação armada.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Ainda conforme a investigação, o segundo passageiro, que seria irmão da primeira vítima, avançou contra o motorista com uma faca e também acabou sendo baleado. Um dos homens morreu ainda no local. O outro chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem disparos de arma de fogo na região. No local, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, um revólver calibre .22 e uma faca. A arma utilizada pelo motorista possui registro, porém ele não tem autorização para porte.

O motorista e a terceira passageira, que não se envolveu na confusão, foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso, incluindo a possibilidade de legítima defesa.

Leia mais

Imagem - Polícia descarta envolvimento de adolescente na morte do cão Orelha após analisar imagens

Polícia descarta envolvimento de adolescente na morte do cão Orelha após analisar imagens

Imagem - Ataque a tiros em carro deixa jovem morta após carona com desconhecidos

Ataque a tiros em carro deixa jovem morta após carona com desconhecidos

Imagem - Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Tags:

Crime Morte Motorista de app

Mais recentes

Imagem - Bebê de 11 meses morre após ser mordido e arrastado por pitbull dentro de casa

Bebê de 11 meses morre após ser mordido e arrastado por pitbull dentro de casa
Imagem - Turista mineira tem colar arrancado do pescoço durante Festa de Iemanjá

Turista mineira tem colar arrancado do pescoço durante Festa de Iemanjá
Imagem - Andreas von Richthofen decide não participar da disputa por herança de R$ 5 milhões do tio

Andreas von Richthofen decide não participar da disputa por herança de R$ 5 milhões do tio

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos
01

Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas
02

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Imagem - Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta
03

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas