CRIME

Ataque a tiros em carro deixa jovem morta após carona com desconhecidos

Brenda Wolfgrann dos Santos estava de carona quando o veículo foi interceptado e houve troca de tiros

Wendel de Novais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 08:39

Brenda Wolfgrann dos Santos estava de carona quando o veículo foi interceptado Crédito: Reprodução

Uma jovem identificada como Brenda Wolfgrann dos Santos, 24 anos, foi morta a tiros na manhã deste domingo (1º), no município de Cariacica, no Espírito Santo. O crime aconteceu depois que a vítima deixou uma festa e pegou uma carona para voltar para casa, mas acabou atingida por disparos no percurso.

De acordo com informações do g1, Brenda estava com amigas e o grupo aceitou uma carona de dois homens não identificados. No meio do caminho, no entanto, o veículo foi surpreendido por outro carro, que se aproximou e iniciou os tiros.

Durante a ação, houve troca de disparos, já que um dos ocupantes do automóvel em que a jovem estava também estava armado e tentou revidar. Após o fim do ataque, quem estava no ataque perceberam que Brenda foi baleada e estava desacordada.

Os dois homens obrigaram as amigas a retirar a jovem do veículo e, em seguida, fugiram do local sem prestar socorro. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída na via pública, já sem sinais vitais.