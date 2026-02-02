TV

PF proíbe gravação de nova temporada de 'Aeroporto: Área Restrita'

Produção foi interrompida após PF citar riscos à 'intimidade e à presunção de inocência'; empresa responsável contesta

Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:56

Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita Crédito: Divulgação

A Polícia Federal decidiu impedir a presença de equipes de filmagem em áreas restritas de aeroportos brasileiros, o que interrompe as gravações da nova temporada do reality Aeroporto: Área Restrita, exibido pela HBO Max. Segundo o órgão, a medida busca preservar a segurança operacional e proteger direitos de passageiros abordados durante fiscalizações.

De acordo com a corporação, essas zonas são classificadas como locais de risco elevado e submetidas a controles rígidos de acesso. Por isso, não haveria espaço para “atividades de entretenimento ou produção audiovisual” nesses ambientes. Em nota, a PF acrescenta que a manutenção de equipes de gravação nesses locais conflita com garantias individuais e com a proteção de técnicas operacionais usadas em ações de segurança.

"Essas decisões refletem o entendimento consolidado de que a presença permanente de equipes de filmagem em áreas operacionais restritas é incompatível com os princípios da preservação da intimidade, da imagem e da presunção de inocência dos cidadãos abordados", afirmou a instituição.

A série acompanha o trabalho de fiscalização em grandes aeroportos do país, mostrando operações conduzidas por agentes da Receita Federal e por órgãos como Anvisa e Ibama, incluindo apreensões de drogas e flagrantes de irregularidades envolvendo passageiros.

A produtora Moonshot informou que iniciou a produção da oitava temporada em dezembro de 2025, com autorizações para filmar nos aeroportos de Viracopos (SP), Galeão (RJ) e Pinto Martins (CE). Porém, em janeiro, a PF negou o credenciamento para acesso às áreas restritas em Guarulhos e também cancelou permissões já concedidas nos demais terminais.

A empresa contesta a decisão e afirma que, ao longo das sete temporadas anteriores, não houve qualquer incidente relacionado às gravações. Em comunicado, destacou que o próprio órgão aprovou anteriormente todas as equipes envolvidas:

"Ao longo de sete temporadas consecutivas, a Polícia Federal analisou e aprovou as credenciais de todos os profissionais envolvidos na produção do programa 'Aeroporto: Área Restrita', permitindo a realização integral das filmagens".

A produtora afirma ainda que o programa tem caráter informativo e educativo e solicita que a decisão seja revista para permitir a continuidade das gravações.

Já a Polícia Federal ressaltou que a medida não representa conflito com a Receita Federal, foco principal do programa. Segundo o órgão, as competências aduaneiras não se sobrepõem à responsabilidade constitucional da PF sobre a segurança aeroportuária, que prevalece nas Áreas Restritas de Segurança, incluindo espaços alfandegados.