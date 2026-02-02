Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Receita Federal vê “ciúmes” da PF em veto a Aeroporto: Área Restrita

Polícia Federal proibiu gravações de nova temporada da série

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:02

Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita
Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita Crédito: Divulgação

A Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) se manifestou após a Polícia Federal proibir as filmagens da série Aeroporto: Área Restrita. Em entrevista ao Metrópoles, o presidente da entidade, Kleber Cabral, classificou a decisão como fruto de “ciúme institucional”, já que o programa passou a dar mais destaque ao trabalho da Receita Federal.

“É ridículo, chega a parecer infantil. É muito grave que um órgão da importância da Polícia esteja a serviço desse tipo de sentimento. Não consegue conviver institucionalmente com a exposição positiva de outro órgão, que é um parceiro”, afirmou o auditor.

Gravações de Aeroporto Área Restrita foram barradas

Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita por Divulgação
Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita por Divulgação
Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita por Divulgação
Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita por Divulgação
Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita por Divulgação
Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita por Divulgação
Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita por Divulgação
Série de TV é gravada pela Moonshot e mostra trabalho da Receita Federal por Divulgação
1 de 8
Aeroporto Área Restrita mostra trabalho da Receita por Divulgação

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Tags:

Receita Federal Aeroporto Área Restrita

Mais recentes

Imagem - Polícia descarta envolvimento de adolescente na morte do cão Orelha após analisar imagens

Polícia descarta envolvimento de adolescente na morte do cão Orelha após analisar imagens
Imagem - Ataque a tiros em carro deixa jovem morta após carona com desconhecidos

Ataque a tiros em carro deixa jovem morta após carona com desconhecidos
Imagem - Cão Orelha: polícia analisa mil horas de vídeos e ouve 20 testemunhas em investigação contra adolescentes

Cão Orelha: polícia analisa mil horas de vídeos e ouve 20 testemunhas em investigação contra adolescentes

MAIS LIDAS

Imagem - FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens
01

FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens

Imagem - Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)
02

Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)

Imagem - Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos
03

Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Imagem - Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)
04

Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)