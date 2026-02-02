Receita Federal vê “ciúmes” da PF em veto a Aeroporto: Área Restrita

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:02
A Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) se manifestou após a Polícia Federal proibir as filmagens da série Aeroporto: Área Restrita. Em entrevista ao Metrópoles, o presidente da entidade, Kleber Cabral, classificou a decisão como fruto de “ciúme institucional”, já que o programa passou a dar mais destaque ao trabalho da Receita Federal.
“É ridículo, chega a parecer infantil. É muito grave que um órgão da importância da Polícia esteja a serviço desse tipo de sentimento. Não consegue conviver institucionalmente com a exposição positiva de outro órgão, que é um parceiro”, afirmou o auditor.
Gravações de Aeroporto Área Restrita foram barradas