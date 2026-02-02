RIO DE JANEIRO

Mãe morre e filha de 7 anos é resgatada após desabamento de casas

Tragédia deixou ainda oito feridos

Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 09:11

Michele Martins morreu no desabamento Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma mulher morreu e ao menos oito pessoas ficaram feridas após o desabamento de duas casas na madrugada desta segunda-feira (2), na área da antiga favela do Metrô, no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Entre os atingidos, uma criança de 7 anos foi retirada com vida dos escombros após horas de trabalho das equipes de resgate.

A vítima fatal é Michele Martins, de 40 anos, que ficou soterrada junto com a filha, Ágatha Martins. A menina foi resgatada com vida por volta das 6h24 e levada para atendimento médico. Pouco depois, às 6h41, o Corpo de Bombeiros confirmou a morte da mãe, que permaneceu cerca de cinco horas sob os destroços.

Além da criança, outras oito pessoas ficaram feridas, mas apenas uma adolescente, de 14 anos, precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, segundo o portal G1.

Mulher de 40 anos morre em desabamento 1 de 6

Os imóveis que ruíram ficam na Avenida Rei Pelé, na altura da Rua Oito de Dezembro. Cerca de 50 bombeiros de sete quartéis participaram da operação de resgate durante a madrugada. Segundo a corporação, as duas construções tinham quatro pavimentos e desabaram completamente.

“Estamos com vários bombeiros militares atuando aqui, distribuídos em sete unidades, incluindo o Grupamento de Operações Especiais. No total, eram duas casas, cada uma com quatro pavimentos. As estruturas colapsaram e desabaram como se fossem panquecas. Neste momento, localizamos as duas vítimas que ainda faltavam: uma menina e uma mulher adulta. Até agora, a mãe não responde aos nossos comandos, mas, em ocorrências desse tipo, é muito comum encontrarmos vítimas inconscientes”, disse o major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Moradores relatam que o desabamento ocorreu por volta de 1h30, quando um forte estrondo acordou a vizinhança. Na noite anterior, após um dia de calor intenso, áreas do Grande Rio registraram chuva, principalmente na Zona Norte e na Baixada Fluminense. Às 20h27, a Defesa Civil havia enviado alerta de chuva forte para celulares da região.

Uma moradora descreveu o momento do acidente. “Eu estava dormindo. Eu acordei já com o barulho e aquela fumaceira. Não deu para fazer nada. Eu vi minha mãe soterrada com minha sobrinha, e eu e minha irmã conseguimos tirá-las”.