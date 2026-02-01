Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)

Saiba como a harmonia entre a Lua e Saturno e transformar suas rotinas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 10:10

Energia solar muda destino dos signos
Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Fevereiro começou e, com ele, a oportunidade de zerar o que não deu certo em janeiro. Para os nativos de Aquário, o Sol no seu signo pede inovação, mas a Lua hoje sugere que você comece pela sua rotina. Organizar o seu ambiente de trabalho e ter horários regrados neste domingo trará a clareza mental que você precisa para brilhar na segunda-feira.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
1 de 10
São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Para os Capricornianos, o foco total é nas parcerias e no cuidado mútuo. Você sentirá que o equilíbrio emocional vem de se dedicar a quem você ama, fortalecendo a base que sustenta seus grandes objetivos. 

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Virgem também entra nessa onda de bem-estar, encontrando nos amigos a energia necessária para fortalecer seu sistema imunológico e seu humor.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Peixes, Capricórnio e Touro: Saiba como fortalecer seu emocional para começar fevereiro bem (31 de janeiro)

O domingo (1º de fevereiro) pede silêncio, escuta interna e decisões que os signos já não conseguem adiar

Cor e número da sorte de hoje (1º de fevereiro): os signos começam o mês com mais clareza emocional e intenção

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

O universo tem um recado para você: descubra o dia da sorte do seu signo nesta semana (entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro)

Gêmeos e Leão vivem um momento de pausa estratégica. Enquanto os geminianos buscam estabilidade e segurança no sono e no planejamento financeiro, os leoninos preferem a introspecção e os bastidores. Esse "recolhimento planejado" é o que vai garantir que ambos comecem o mês com as baterias totalmente carregadas.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Entenda que um novo ciclo não nasce apenas do desejo de mudar, mas da maturidade de planejar. A harmonia astral de hoje nos ensina que honrar nossos sentimentos é o primeiro passo para o sucesso lá fora. Respire fundo, olhe para dentro e trace o seu mapa para este mês. O destino está nas suas mãos.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
1 de 10
Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Leia mais

Imagem - Morre Catherine O'Hara, a eterna mãe de Kevin em 'Esqueceram de Mim', aos 71 anos

Morre Catherine O'Hara, a eterna mãe de Kevin em 'Esqueceram de Mim', aos 71 anos

Imagem - 17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje

17 artistas independentes que você precisa ouvir para salvar sua playlist hoje

Imagem - Gracyanne Barbosa é pedida em namoro com surpresa romântica; veja fotos

Gracyanne Barbosa é pedida em namoro com surpresa romântica; veja fotos

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores

A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores
Imagem - Fevereiro muda tudo no amor e Leão, Virgem e mais 3 signos sentem uma virada nos relacionamentos

Fevereiro muda tudo no amor e Leão, Virgem e mais 3 signos sentem uma virada nos relacionamentos
Imagem - Margareth Menezes celebra 25 anos do álbum “Maga Afropopbrasileiro” com convidados especiais em Salvador

Margareth Menezes celebra 25 anos do álbum “Maga Afropopbrasileiro” com convidados especiais em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta feita em Salvador fatura mais de R$ 59 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta feita em Salvador fatura mais de R$ 59 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador
02

SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Imagem - Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta
03

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta

Imagem - Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)
04

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)