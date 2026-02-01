Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 10:10
Fevereiro começou e, com ele, a oportunidade de zerar o que não deu certo em janeiro. Para os nativos de Aquário, o Sol no seu signo pede inovação, mas a Lua hoje sugere que você comece pela sua rotina. Organizar o seu ambiente de trabalho e ter horários regrados neste domingo trará a clareza mental que você precisa para brilhar na segunda-feira.
Viagens que são a cara de Aquário
Para os Capricornianos, o foco total é nas parcerias e no cuidado mútuo. Você sentirá que o equilíbrio emocional vem de se dedicar a quem você ama, fortalecendo a base que sustenta seus grandes objetivos.
Viagens que são a cara de Capricórnio
Virgem também entra nessa onda de bem-estar, encontrando nos amigos a energia necessária para fortalecer seu sistema imunológico e seu humor.
Viagens que são a cara de Virgem
Gêmeos e Leão vivem um momento de pausa estratégica. Enquanto os geminianos buscam estabilidade e segurança no sono e no planejamento financeiro, os leoninos preferem a introspecção e os bastidores. Esse "recolhimento planejado" é o que vai garantir que ambos comecem o mês com as baterias totalmente carregadas.
Viagens que são a cara de Gêmeos
Entenda que um novo ciclo não nasce apenas do desejo de mudar, mas da maturidade de planejar. A harmonia astral de hoje nos ensina que honrar nossos sentimentos é o primeiro passo para o sucesso lá fora. Respire fundo, olhe para dentro e trace o seu mapa para este mês. O destino está nas suas mãos.
Viagens que são a cara de Leão