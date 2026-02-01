CULTURA

Margareth Menezes celebra 25 anos do álbum “Maga Afropopbrasileiro” com convidados especiais em Salvador

Participaram da apresentação Olodum, Gilberto Gil e Carlinhos Brown

Esther Morais

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 10:44

Margareth Menezes celebra 25 anos do álbum “Maga Afropopbrasileiro” com convidados especiais em Salvador Crédito: Diogo Andrade

Margareth Menezes celebrou os 25 anos do álbum Maga Afropopbrasileiro no último sábado (31), no Candyall Guetho Square, em Salvador. O show especial, intitulado “Maga Convida”, reuniu sete blocos afros e artistas convidados em uma noite dedicada à música afro-baiana.

Participaram da apresentação os blocos Olodum, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy, Banda Didá, Muzenza e Malê Debalê, além dos artistas Gilberto Gil, Carlinhos Brown e Nabiyah Be. O espetáculo revisitou o disco lançado em 2001, que apresentou a canção “Dandalunda” e impulsionou o Movimento Afropopbrasileiro.

O álbum consolidou uma estética musical que deu visibilidade ao protagonismo dos blocos afros da Bahia e influenciou uma geração. A apresentação também marcou a abertura do verão artístico de Margareth Menezes em 2026.

Em declaração, a cantora falou da importância do momento. “‘Maga Afropopbrasileiro’ é um disco que marcou uma virada na minha trajetória. Celebrar seus 25 anos ao lado dos blocos afros, que são pilares desse movimento e estiveram comigo desde o início, é reafirmar a força coletiva que deu origem ao afropopbrasileiro”, afirmou.