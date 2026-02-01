Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Margareth Menezes celebra 25 anos do álbum “Maga Afropopbrasileiro” com convidados especiais em Salvador

Participaram da apresentação Olodum, Gilberto Gil e Carlinhos Brown

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 10:44

Margareth Menezes celebra 25 anos do álbum “Maga Afropopbrasileiro” com convidados especiais em Salvador
Margareth Menezes celebra 25 anos do álbum “Maga Afropopbrasileiro” com convidados especiais em Salvador Crédito: Diogo Andrade

Margareth Menezes celebrou os 25 anos do álbum Maga Afropopbrasileiro no último sábado (31), no Candyall Guetho Square, em Salvador. O show especial, intitulado “Maga Convida”, reuniu sete blocos afros e artistas convidados em uma noite dedicada à música afro-baiana.

Participaram da apresentação os blocos Olodum, Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy, Banda Didá, Muzenza e Malê Debalê, além dos artistas Gilberto Gil, Carlinhos Brown e Nabiyah Be. O espetáculo revisitou o disco lançado em 2001, que apresentou a canção “Dandalunda” e impulsionou o Movimento Afropopbrasileiro.

20 momentos mais icônicos do Carnaval de Salvador

Primeiro desfile do Olodum no Carnaval de Salvador (1980) por Arquivo CORREIO
Malê Debalê no Carnaval de Salvador (sem data) por Arquivo CORREIO
Bono Vox, Gil e Ivete Sangalo . por Paulo Macedo/Correio da Bahia
Bono Vox, chega a Salvador para Participar do Carnaval. por Antônio Queiroz/Correio da Bahia
Luiz Caldas no Carnaval de 1986 por Luiz Hermano
Daniela Mercury coloca piano em trio elétrico (2005) por Reprodução/Redes sociais
Daniela Mercury coloca piano em trio elétrico (2005) por Reprodução/Redes sociais
Gilberto Gil e Caetano Veloso desfilam juntos com os Filhos de Gandhy no Carnaval de Salvador (2024) por Fred Pontes
Gilberto Gil e Caetano Veloso desfilam juntos com os Filhos de Gandhy no Carnaval de Salvador (2024) por Bruno Monteiro
Último Carnaval de Márcia Freire com a banda Cheiro de Amor (2002) por Edmar Melo
Luiz Caldas no Carnaval de 1986 por Carlos Casaes
BaianaSystem no Campo Grande (2023) por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
BaianaSystem no Campo Grande (2023) por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Ivete Sangalo abre primeiro Carnaval após pandemia da covid-19 (2023) por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo abre primeiro Carnaval após pandemia da covid-19 (2023) por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo volta ao Carnaval após nascimento das gêmeas (2019) por Betto Jr
Ivete Sangalo volta ao Carnaval após nascimento das gêmeas (2019) por Betto Jr
Margareth comemora 30 anos de carreira no trio (2017) por Arisson Marinho/CORREIO
Margareth comemora 30 anos de carreira no trio (2017) por Arisson Marinho/CORREIO
Último Carnaval de Léo Santana com o Parangolé (2014) por Robson Mendes
Último Carnaval de Léo Santana com o Parangolé (2014) por Robson Mendes
Pipoca do Kannário consolida Igor Kannário como 'O Príncipe do Gueto' (2015) por Marina Silva/CORREIO
Pipoca do Kannário consolida Igor Kannário como 'O Príncipe do Gueto' (2015) por Marina Silva/CORREIO
Último Carnaval de Bell Marques com a banda Chiclete com Banana (2014) por Robson Mendes
Último Carnaval de Bell Marques com a banda Chiclete com Banana (2014) por Robson Mendes
Último Carnaval de Saulo com a Banda Eva (2013) por Robson Mendes
Último Carnaval de Saulo com a Banda Eva (2013) por Robson Mendes
Psy e Claudia Leitte em trio elétrico no Carnaval de Salvador (2013) por Robson Mendes
Psy e Claudia Leitte em trio elétrico no Carnaval de Salvador (2013) por Robson Mendes
Segunda feira de carnaval em Salvador no circuito Osmar, no Campo Grande.Na foto: Bloco Coruja com Ivete Sangalo e a apresentadora Xuxa e a filha Sacha como convidadas.Foto: Antonio Saturnino. por Correio da Bahia/Antonio Saturnino
Segunda feira de carnaval em Salvador no circuito Osmar, no Campo Grande.Na foto: Bloco Coruja com Ivete Sangalo e a apresentadora Xuxa e a filha Sacha como convidadas.Foto: Antonio Saturnino. por Correio da Bahia/Antonio Saturnino
Escolha da Deusa do Ébano, do Ilê Aiyê. A última foi Lorena Xavier, Deusa do Ébano 2025 por Amanda Ercilia/GovBa
Carlinhos Brown saúda os orixás e traz Carnaval raiz de volta ao Campo Grande (2025) por Marina Silva/ CORREIO
1 de 33
Primeiro desfile do Olodum no Carnaval de Salvador (1980) por Arquivo CORREIO

O álbum consolidou uma estética musical que deu visibilidade ao protagonismo dos blocos afros da Bahia e influenciou uma geração. A apresentação também marcou a abertura do verão artístico de Margareth Menezes em 2026.

Em declaração, a cantora falou da importância do momento. “‘Maga Afropopbrasileiro’ é um disco que marcou uma virada na minha trajetória. Celebrar seus 25 anos ao lado dos blocos afros, que são pilares desse movimento e estiveram comigo desde o início, é reafirmar a força coletiva que deu origem ao afropopbrasileiro”, afirmou.

Ela completou: “Esse encontro é mais que um show, é uma celebração da nossa história em comum, um reencontro com a força que nos trouxe até aqui”.

Mais recentes

Imagem - A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores

A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores
Imagem - Fevereiro muda tudo no amor e Leão, Virgem e mais 3 signos sentem uma virada nos relacionamentos

Fevereiro muda tudo no amor e Leão, Virgem e mais 3 signos sentem uma virada nos relacionamentos
Imagem - Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)

Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Aposta feita em Salvador fatura mais de R$ 59 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Aposta feita em Salvador fatura mais de R$ 59 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador
02

SAC emite de graça nova carteira de identidade em shopping de Salvador

Imagem - Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta
03

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta

Imagem - Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)
04

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)