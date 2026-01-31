ASTROLOGIA

Peixes, Capricórnio e Touro: Saiba como fortalecer seu emocional para começar fevereiro bem (31 de janeiro)

Signos encontram no lar o refúgio ideal para encerrar o mês em total harmonia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 22:22

Signos terão mudanças importantes na vida Crédito: Reprodução | Freepik

Quando o sol se puser hoje, a energia do zodíaco mudará para um tom muito mais doce e protetor. Para o signo de Peixes, o aconchego familiar será o seu porto seguro. Resolver questões domésticas ou simplesmente curtir o silêncio ao lado de quem ama trará uma paz indescritível. É o momento de fortalecer as bases para que você possa nadar com mais confiança em fevereiro.



Touro sentirá que o conforto é a prioridade máxima. Um jantar especial com comidas que trazem memórias afetivas será o melhor investimento que você pode fazer hoje. Ao nutrir o seu corpo e o seu ambiente, você nutre também o seu relacionamento. O amor para você hoje se manifesta na presença física e no cuidado com os detalhes do lar.

Para os Capricornianos, organizar a casa com o parceiro traz uma satisfação inesperada. Pequenos reparos ou uma arrumação conjunta ajudam a estreitar os laços e criar uma sensação de equipe. Quando o ambiente onde vivemos está em harmonia, nossa produtividade externa aumenta. Termine janeiro cuidando do seu templo pessoal.

