Peixes, Capricórnio e Touro: Saiba como fortalecer seu emocional para começar fevereiro bem (31 de janeiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 22:22
Quando o sol se puser hoje, a energia do zodíaco mudará para um tom muito mais doce e protetor. Para o signo de Peixes, o aconchego familiar será o seu porto seguro. Resolver questões domésticas ou simplesmente curtir o silêncio ao lado de quem ama trará uma paz indescritível. É o momento de fortalecer as bases para que você possa nadar com mais confiança em fevereiro.
Touro sentirá que o conforto é a prioridade máxima. Um jantar especial com comidas que trazem memórias afetivas será o melhor investimento que você pode fazer hoje. Ao nutrir o seu corpo e o seu ambiente, você nutre também o seu relacionamento. O amor para você hoje se manifesta na presença física e no cuidado com os detalhes do lar.
Para os Capricornianos, organizar a casa com o parceiro traz uma satisfação inesperada. Pequenos reparos ou uma arrumação conjunta ajudam a estreitar os laços e criar uma sensação de equipe. Quando o ambiente onde vivemos está em harmonia, nossa produtividade externa aumenta. Termine janeiro cuidando do seu templo pessoal.
A Lua em Câncer nos ensina que a felicidade muitas vezes mora nas coisas simples: um colo, uma conversa na cozinha, o cheiro de casa. Use a noite de hoje para se reconectar com suas raízes e com as pessoas que formam o seu alicerce emocional. Janeiro termina, mas o amor e a segurança que você cultiva hoje permanecerão com você.