Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens

Cortejos, rituais e entrega de presentes marcam uma das maiores celebrações religiosas e culturais da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:41

Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá Crédito: Sora Maia/CORREIO

A tradicional Festa de Iemanjá movimenta o bairro do Rio Vermelho, em Salvador, nesta segunda-feira (2), reunindo milhares de devotos e turistas em uma das maiores celebrações religiosas e culturais da Bahia.

A programação começou ainda de madrugada, quando o presente principal deixou o galpão às 4h30 em direção à praia de Santana, na Colônia de Pesca Z-01, chegando por volta das 5h, momento marcado pela tradicional alvorada de fogos.

Festa de Iemanjá em Salvador

Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Vendedor oferece lavagem de pé com pagamento via pix por Jorge Gauthier/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
1 de 39
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO

Ao longo do dia, fiéis participam de rituais, cortejos e da entrega de oferendas, mantendo viva uma tradição que atrai moradores e visitantes à capital baiana todos os anos.

O presente permanece no caramanchão até as 16h, quando segue para o mar em embarcações conduzidas pelos pescadores, acompanhados pela Iyalorixá do Terreiro Olufanjá, Mãe Nicinha de Nanã, e seus filhos de santo.

Festa de Iemanjá em Salvador

Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Vendedor oferece lavagem de pé com pagamento via pix por Jorge Gauthier/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO
1 de 39
Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá por Sora Maia/CORREIO

Tags:

Festa de Iemanjá Dois de Fevereiro

Mais recentes

Imagem - 'Qualquer moedinha paga': limpeza de pés é oferecida por até R$ 1 no Rio Vermelho

'Qualquer moedinha paga': limpeza de pés é oferecida por até R$ 1 no Rio Vermelho
Imagem - Homem é preso por suspeita de matar o próprio irmão a facadas na Bahia

Homem é preso por suspeita de matar o próprio irmão a facadas na Bahia
Imagem - De Maria Bethânia a Beyoncé: músicas que celebram Iemanjá para incluir na sua playlist

De Maria Bethânia a Beyoncé: músicas que celebram Iemanjá para incluir na sua playlist

MAIS LIDAS

Imagem - FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens
01

FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens

Imagem - Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)
02

Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)

Imagem - Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos
03

Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Imagem - Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)
04

Zere o que não deu certo: O guia de renovação para Aquário, Capricórnio e Virgem neste mês (1 de fevereiro)