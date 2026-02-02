DOIS DE FEVEREIRO

FOTOS: Festa de Iemanjá leva multidão ao Rio Vermelho; veja imagens

Cortejos, rituais e entrega de presentes marcam uma das maiores celebrações religiosas e culturais da Bahia

Carol Neves

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:41

Dois de fevereiro levou multidão ao Rio Vermelho para homenagear Iemanjá Crédito: Sora Maia/CORREIO

A tradicional Festa de Iemanjá movimenta o bairro do Rio Vermelho, em Salvador, nesta segunda-feira (2), reunindo milhares de devotos e turistas em uma das maiores celebrações religiosas e culturais da Bahia.

A programação começou ainda de madrugada, quando o presente principal deixou o galpão às 4h30 em direção à praia de Santana, na Colônia de Pesca Z-01, chegando por volta das 5h, momento marcado pela tradicional alvorada de fogos.

Ao longo do dia, fiéis participam de rituais, cortejos e da entrega de oferendas, mantendo viva uma tradição que atrai moradores e visitantes à capital baiana todos os anos.

O presente permanece no caramanchão até as 16h, quando segue para o mar em embarcações conduzidas pelos pescadores, acompanhados pela Iyalorixá do Terreiro Olufanjá, Mãe Nicinha de Nanã, e seus filhos de santo.