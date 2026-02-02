ODOYÁ

De Maria Bethânia a Beyoncé: músicas que celebram Iemanjá para incluir na sua playlist

Confira uma seleção de canções que falam da orixá considerada a rainha do mar

Monique Lobo

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:00

Iemanjá Crédito: Sora Maia

Se você acordou cedo para reverenciar à rainha do mar, Iemanjá, neste 2 de fevereiro, nada melhor do que colocar uma música para entrar no clima.

Pensando nisso, o CORREIO preparou uma lista com músicas que celebram a orixá. Entre os artistas que já se renderem a Janaína em suas canões estão: Maria Bethânia, Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Clara Nunes, Pepeu Gomes e até Beyoncé.

Confira a lista e monte a sua playlist: