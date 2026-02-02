Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De Maria Bethânia a Beyoncé: músicas que celebram Iemanjá para incluir na sua playlist

Confira uma seleção de canções que falam da orixá considerada a rainha do mar

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:00

Quem pintou Iemanjá de branca?
Iemanjá Crédito: Sora Maia

Se você acordou cedo para reverenciar à rainha do mar, Iemanjá, neste 2 de fevereiro, nada melhor do que colocar uma música para entrar no clima.

Pensando nisso, o CORREIO preparou uma lista com músicas que celebram a orixá. Entre os artistas que já se renderem a Janaína em suas canões estão: Maria Bethânia, Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Clara Nunes, Pepeu Gomes e até Beyoncé.

Confira a lista e monte a sua playlist:

Lista de músicas que celebram Iemanjá

Ia - Caetano Veloso por Lucas Leawry/Divulgação
Iemanjá Rainha do Mar - Maria Bethânia por Jorge Bispo/Divulgação
Sexy Yemanjá - Pepeu Gomes por Daryan Dornelles / Divulgação
Saudação A Yemanjá / Temporal - Mariene De Castro por Reprodução
Canto De Iemanjá - Vinicius de Moraes por Divulgação
Lenda das Sereias - Marisa Monte por Leo Aversa/Divulgação
Dois de Fevereiro - Dorival Caymmi por Reprodução
Conto de Areia Clara Nunes por Wilton Montenegro
Caminhos do Mar - Gal Costa por Reprodução
Prece de Pescador - Mariene de Castro por Divulgação
Rainha do Mar - Dorival Caymmi por Evandro Teixeira
A Deusa dos Orixás - Clara Nunes por Wilton Montenegro/divulgação
Dona Iemanjá - Dorival Caymmi por Arquivo pessoal
O Mar Serenou - Clara Nunes por Wilton Montenegro/Divulgação
Black Parade - Beyoncé por Reprodução
1 de 15
Ia - Caetano Veloso por Lucas Leawry/Divulgação

Leia mais

Imagem - Rio Vermelho terá mudança no transporte para o desfile dos Palhaços e a Festa de Iemanjá; veja como fica

Rio Vermelho terá mudança no transporte para o desfile dos Palhaços e a Festa de Iemanjá; veja como fica

Imagem - Vai chover no Dia de Iemanjá? Confira previsão do tempo para 2 de fevereiro

Vai chover no Dia de Iemanjá? Confira previsão do tempo para 2 de fevereiro

Imagem - Presente para Iemanjá pode custar até R$ 1,5 mil; saiba como é feito

Presente para Iemanjá pode custar até R$ 1,5 mil; saiba como é feito

Tags:

Música Artistas Iemanjá 2 de Fevereiro

Mais recentes

Imagem - Festa de Iemanjá tem reforço em saúde, segurança e limpeza no Rio Vermelho

Festa de Iemanjá tem reforço em saúde, segurança e limpeza no Rio Vermelho
Imagem - Confira a previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (2)

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta segunda-feira (2)
Imagem - Dia de Iemanjá é feriado em Salvador? Veja o que diz a lei

Dia de Iemanjá é feriado em Salvador? Veja o que diz a lei

MAIS LIDAS

Imagem - Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)
01

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

Imagem - Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A
02

Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A

Imagem - Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças
03

Mara Maravilha é internada na UTI em São Paulo e fala em perseguições e ameaças

Imagem - A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores
04

A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores