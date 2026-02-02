De Maria Bethânia a Beyoncé: músicas que celebram Iemanjá para incluir na sua playlist

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:00
Se você acordou cedo para reverenciar à rainha do mar, Iemanjá, neste 2 de fevereiro, nada melhor do que colocar uma música para entrar no clima.
Pensando nisso, o CORREIO preparou uma lista com músicas que celebram a orixá. Entre os artistas que já se renderem a Janaína em suas canões estão: Maria Bethânia, Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Clara Nunes, Pepeu Gomes e até Beyoncé.
Confira a lista e monte a sua playlist:
Lista de músicas que celebram Iemanjá