CELEBRAÇÃO

Presente para Iemanjá pode custar até R$ 1,5 mil; saiba como é feito

Custo pode variar a depender de quem faz, mas os itens da oferenda costumam ser os mesmos

Monique Lobo

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05:00

Presente é composto por flores, perfumes e outros itens dedicados à orixá Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A menos de uma semana para a tradicional festa de Iemanjá, na próxima segunda (2), nas praias do Rio Vermelho, em Salvador, devotos e adeptos da celebração têm um grande compromisso: o presente para a orixá. Quem não tem experiência no assunto ou prefere garantir que a produção siga os rituais necessários pode contar com o serviço de preparação do presente.

Alguns filhos de santo fazem o presente para outras pessoas e cobram pelo material utilizado, além de uma doação para a casa onde a oferta é montada. O babalorixá Luís d’Yemanja, do terreiro Ilê Axé Opo Yia Ogunte, em Jacareí, São Paulo, revela que o valor varia muito e depende de quem faz e do que contém. "Geralmente, eles levam buquês de flores e perfumes para Iemanjá. É uma coisa muito padrão, vai bijuterias, sabonetes, alfazema, fitas, a conta da orixá, a gente coloca a comida do santo", explica.

O babalorixá Denilson Dantas (Fomo de Oya), do terreiro Egbe Oya Eleye, em Candeias, detalha que no presente da sua casa vai "tudo que ela gosta". "A iguaria dela, que nós costumamos oferecer dentro dos nossos terreiros, os quitutes que oferecemos nas oferendas dos nossos terreiros. E lá também vai perfumes, pentes, talcos, brincos, pulseiras, anéis. Tudo que uma mulher vaidosa gosta de usar. Vai também as flores, laços de fitas com as cores dela, e os pedidos", acrescenta. Segundo ele, os devotos preferem fazer os pedidos escritos a mão. Quem faz promessa, pode colocar um item relacionado ao pedido, como um mecha de cabelo, por exemplo.

Para quem busca pelo serviço, o valor pode chegar a R$ 1,5 mil. "Quando chega alguém até mim, que precisa fazer um ebó, um presente para Iemanjá, é estipulado o valor do material e a gente costuma pedir uma doação para a casa. De R$ 700 a R$ 800, a R$1,5 mil", conta pai Luís d’Yemanja. Pai Denilson reforça que o valor depende de quem faz a oferenda. Em sua casa, uma oferenda simples costuma sair entre R$ 300 e R$ 500. Ofertas mais elaboradas tem um valor maior.

Babalorixá Luís d’Yemanja e babalorixá Denilson Dantas (Fomo de Oya) Crédito: Divulgação e Reprodução

A retirada da oferenda que vai ser entregue à orixá também é diferente em cada casa. No caso daquelas feitas pelo terreiro Egbe Oya Eleye, a oferta é arriada nos pés de Iemanjá um dia antes de levar para o mar. "A pessoa vai lá, arria nos pés dela, faz os pedidos, bate cabeça, faz suas orações, sua preces. Depois de 24 horas, leva para o mar e entrega nas águas", explica pai Denilson. Já no terreiro Ilê Axé Opo Yia Ogunte, ela é feita no mesmo dia da entrega.

E a pessoa, já com o presente em mãos, pode escolher se oferta à Iemanjá na beira da praia, no meio do mar, com o transporte de um barco, ou em uma lagoa, rio ou dique. "O culto a Iemanjá no mar começou aqui no Brasil, com a vinda dos escravizados. Porque lá na Nigéria, o culto era no Rio Ogum", destaca pai Luis.