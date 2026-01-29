Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Presente para Iemanjá pode custar até R$ 1,5 mil; saiba como é feito

Custo pode variar a depender de quem faz, mas os itens da oferenda costumam ser os mesmos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 05:00

Iemanjá 2025
Presente é composto por flores, perfumes e outros itens dedicados à orixá Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A menos de uma semana para a tradicional festa de Iemanjá, na próxima segunda (2), nas praias do Rio Vermelho, em Salvador, devotos e adeptos da celebração têm um grande compromisso: o presente para a orixá. Quem não tem experiência no assunto ou prefere garantir que a produção siga os rituais necessários pode contar com o serviço de preparação do presente.

Alguns filhos de santo fazem o presente para outras pessoas e cobram pelo material utilizado, além de uma doação para a casa onde a oferta é montada. O babalorixá Luís d’Yemanja, do terreiro Ilê Axé Opo Yia Ogunte, em Jacareí, São Paulo, revela que o valor varia muito e depende de quem faz e do que contém. "Geralmente, eles levam buquês de flores e perfumes para Iemanjá. É uma coisa muito padrão, vai bijuterias, sabonetes, alfazema, fitas, a conta da orixá, a gente coloca a comida do santo", explica.

Veja registros da entrega de presentes à Iemanjá

Algumas pessoas preferem pegar um barco e deixar seus presentes no meio do mar por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Tem, também, quem prefira ir até a beira da praia pra depositar a oferenda por Afonso Carlos Martinez Garrido
E ficar pertinho da orixá celebrada por Paula Fróes/ CORREIO
Tem até quem escolha as pedras para entregar sua oferta à Iemanjá por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
No 2 de Fevereiro, a tradicional festa de Iemanjá lota as areias da Praia da Paciência, no Rio Vermelho, de devotos com seus presentes por Foto: Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Flores estão entre os itens que não podem faltar por Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Presente para Iemanjá feito no terreiro Ile Axé Opo Yia Ogunte por Divulgação
Presente para Iemanjá feito no terreiro Ile Axé Opo Yia Ogunte por Divulgação
Presente para Iemanjá feito no terreiro Ile Axé Opo Yia Ogunte por Divulgação
1 de 9
Algumas pessoas preferem pegar um barco e deixar seus presentes no meio do mar por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O babalorixá Denilson Dantas (Fomo de Oya), do terreiro Egbe Oya Eleye, em Candeias, detalha que no presente da sua casa vai "tudo que ela gosta". "A iguaria dela, que nós costumamos oferecer dentro dos nossos terreiros, os quitutes que oferecemos nas oferendas dos nossos terreiros. E lá também vai perfumes, pentes, talcos, brincos, pulseiras, anéis. Tudo que uma mulher vaidosa gosta de usar. Vai também as flores, laços de fitas com as cores dela, e os pedidos", acrescenta. Segundo ele, os devotos preferem fazer os pedidos escritos a mão. Quem faz promessa, pode colocar um item relacionado ao pedido, como um mecha de cabelo, por exemplo.

Para quem busca pelo serviço, o valor pode chegar a R$ 1,5 mil. "Quando chega alguém até mim, que precisa fazer um ebó, um presente para Iemanjá, é estipulado o valor do material e a gente costuma pedir uma doação para a casa. De R$ 700 a R$ 800, a R$1,5 mil", conta pai Luís d’Yemanja. Pai Denilson reforça que o valor depende de quem faz a oferenda. Em sua casa, uma oferenda simples costuma sair entre R$ 300 e R$ 500. Ofertas mais elaboradas tem um valor maior. 

Babalorixá Luís d’Yemanja e babalorixá Denilson Dantas (Fomo de Oya)
Babalorixá Luís d’Yemanja e babalorixá Denilson Dantas (Fomo de Oya) Crédito: Divulgação e Reprodução

A retirada da oferenda que vai ser entregue à orixá também é diferente em cada casa. No caso daquelas feitas pelo terreiro Egbe Oya Eleye, a oferta é arriada nos pés de Iemanjá um dia antes de levar para o mar. "A pessoa vai lá, arria nos pés dela, faz os pedidos, bate cabeça, faz suas orações, sua preces. Depois de 24 horas, leva para o mar e entrega nas águas", explica pai Denilson. Já no terreiro Ilê Axé Opo Yia Ogunte, ela é feita no mesmo dia da entrega. 

E a pessoa, já com o presente em mãos, pode escolher se oferta à Iemanjá na beira da praia, no meio do mar, com o transporte de um barco, ou em uma lagoa, rio ou dique. "O culto a Iemanjá no mar começou aqui no Brasil, com a vinda dos escravizados. Porque lá na Nigéria, o culto era no Rio Ogum", destaca pai Luis.

A data festiva, no dia 2 de fevereiro, é simbólica. A festa nasceu a partir de uma oferenda dos pescadores do Rio Vermelho, no início do século XX, para o acabar com um período de escassez de peixes. O ritual deu certo e passou a ser repetido todos os anos. Nos terreiros, o dia de culto a orixá varia de acordo com a tradição da casa. "Eu sou de Iemanjá e o presente da minha santa é no ultimo domingo de maio, em minha casa, que é quando fazemos a festa dela", completa o babalorixá do Ilê Axé Opo Yia Ogunte.

Leia mais

Imagem - Ruas do Rio Vermelho serão interditadas durante Festa de Iemanjá; veja como fica o trânsito

Ruas do Rio Vermelho serão interditadas durante Festa de Iemanjá; veja como fica o trânsito

Imagem - Iemanjá: Confira as festas que acontecem em Salvador dedicadas a orixá

Iemanjá: Confira as festas que acontecem em Salvador dedicadas a orixá

Imagem - Festa de Iemanjá 2026: confira a programação oficial completa

Festa de Iemanjá 2026: confira a programação oficial completa

Tags:

Presente rio Vermelho Candomblé Preço Iemanjá

Mais recentes

Imagem - Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (29 de janeiro) em Salvador

Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (29 de janeiro) em Salvador
Imagem - Quais etapas do exame prático da CNH mais reprovam candidatos na Bahia?

Quais etapas do exame prático da CNH mais reprovam candidatos na Bahia?
Imagem - Preso em paraíso turístico, mandante de homicídios em Ipiaú ofereceu R$ 300 mil para ser solto

Preso em paraíso turístico, mandante de homicídios em Ipiaú ofereceu R$ 300 mil para ser solto

MAIS LIDAS

Imagem - Três apostas da Bahia faturam R$ 47 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Três apostas da Bahia faturam R$ 47 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador
02

Acompanhada de personal, mulher sofre mal súbito e morre em academia de Salvador

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
03

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira
04

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira