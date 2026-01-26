Acesse sua conta
Festa de Iemanjá 2026: confira a programação oficial completa

Entrega do presente de Oxum será na véspera, domingo (1)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 11:53

Registros com celulares se tornaram comuns na festa de Iemanjá
Registros com celulares se tornaram comuns na festa de Iemanjá Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

A programação oficial da festa de Iemanjá 2026 começa neste domingo (1) e continua na segunda-feira (2), principal dia de festa. O cronograma de atividades foi divulgado pela Colônia de Pescadores Z1, responsável pela entrega do presente.

Neste ano, o tema da festa será 'Yemanjá: a Mãe que Ilumina a todos nós!'. O primeiro dia será marcado pela tradicional entrega do presente de Oxum, no Dique do Tororó. A saída é do Terreiro Olufanjá (Ilê Axê Iyà Olufandê), que fica Rua Alagoas, nº 94-E, no Beiru, às 23h10.

A previsão de chegada no Dique é 23h40. O presente para Oxum, por sua vez, deve ser entregue por volta de 0h.

Já o presente principal de Iemanjá vai sair às 4h30 do galpão no Rio Vermelho. A chegada na praia de Santana, onde fica a sede da colônia, deve ocorrer às 5h, com a alvorada de fogos. O presente fica no carramanchão até 16h, horário que deve seguir para o mar.

A condução do presente fica a cargo dos pescadores, que seguem até a embarcação do Rio Vermelho com Mãe Nicinha de Nanã, ialorixá do Terreiro Olufanjá. Em seguida, tem início o cortejo marítimo até o 'Buraco de Iaiá', que fica a três milhas náuticas da costa.

Desde 8h do domingo até 16h de segunda-feira, os pescadores da colônia Z1 vão organizar a Casa de Iemanjá e o Barracão, onde estarão tanto a imagem principal quanto os balaios. Os pescadores são responsáveis por conduzir os fiéis em filas para depositar flores e oferendas.

