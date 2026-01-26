AGENDA

Corrida carnavalesca na orla de Pituaçu terá show de Xanddy Harmonia

A Corre Carnaval Folia vai acontecer pela primeira vez, com um percurso de cinco quilômetros

Thais Borges

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 10:35

Corre Carnaval Folia vai acontecer pela primeira vez Crédito: Divulgação

Que a corrida de rua virou uma febre, todo mundo já sabe. Mas, agora, os corredores vão tomar conta até do Carnaval. O pontapé no mês da folia vai ser com uma nova prova de rua: a Corre Carnaval Folia, marcada para este domingo (1º). A largada vai ser na nova orla de Pituaçu e trazer uma prova de rua de cinco quilômetros com música, fantasia e diversão.

A ideia é convidar turistas e moradores, sejam iniciantes ou mais experientes, a entrarem no clima de festa. Nesta primeira edição, o evento contará com show de Xanddy Harmonia. Com início previsto para 6h, os ingressos custam a partir de R$169,90, além das taxas do site.

“Pensamos a Corre Carnaval Folia para ser confortável e segura, com um esquema reforçado de hidratação ao longo do percurso, respeitando o clima de Salvador. Ter um show do Xanddy durante a prova é um diferencial que só uma corrida de rua daqui consegue oferecer. É corrida com cara de Carnaval”, diz o diretor da MP3 Marketing, Douglas Cerqueira. A empresa é organizadora do evento, que tem a parceria da Prefeitura da capital baiana, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

Já o presidente da Saltur, Isaac Edington, destacou que, a partir deste ano, a temporada carnavalesca começa já no dia 1º de fevereiro, introduzindo mais um diferencial na plataforma de eventos da cidade e reforçando ainda mais o calendário de turismo esportivo da capital.

“Esse é o verdadeiro esquenta oficial da folia, que mistura suor, música e energia coletiva, valoriza ainda mais o nosso Carnaval”, disse Edington.

A Olympikus, maior marca esportiva do país, é patrocinadora da prova. A corrida integra o cluster ‘Pra Se Divertir’, que reúne, segundo a empresa, provas com energia vibrante, leve e festiva.