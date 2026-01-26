SUSTO

Motorista perde o controle e carro cai no Rio Paraguaçu

Moradores da região ajudaram a retirar o veículo da água

Thais Borges

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 14:16

Motorista perde controle e carro cai no Rio Paraguaçu Crédito: Reprodução

Um motorista perdeu o controle de um carro, que caiu no meio do Rio Paraguaçu, no último domingo (25). O episódio, que aconteceu na divisa entre Santo Estevão e e Cabaceiras, foi registrado por uma pessoa que postou o vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (26).

Nas imagens, o Fiat Uno vai afundando em direção ao rio, enquanto um grupo de homens puxa o veículo com uma corda. "Sai daí, homem! Sai do carro, esquece carro", diz um homem, na narração do vídeo. "Que laranjada, rapaz. Tira quem está dentro rapaz", diz outro.