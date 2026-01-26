Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade

Estudante está custodiado no Conjunto Penal de Barreiras, no oeste do estado

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17:23

Detentos baianos participaram do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL)
Detentos baianos participaram do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) Crédito: Divulgação/Seap

Um detento do Conjunto Penal de Barreiras, na região oeste do estado, alcançou a expressiva nota de 880 pontos na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL). O interno, identificado pelas iniciais S.F.B.C., participa das atividades da Universidade Para Todos (UPT). Além dele, outros oito detentos do sistema prisional baiano obtiveram notas iguais ou superiores a 800 pontos.

Além disso, de acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), diversos custodiados apresentaram desempenho acima da média nacional, com ao menos 60 alunos do sistema prisional alcançando notas superiores a 650 pontos na redação.

O desempenho do aluno que atingiu 880 pontos chamou atenção pelo elevado domínio da escrita, capacidade argumentativa e compreensão dos temas propostos. Para a secretaria, o feito demonstra que o acesso à educação no sistema prisional pode gerar oportunidades reais de desenvolvimento pessoal e social.

Leia mais

Imagem - Resultado do Enem 2025 já está disponível; Sisu abre inscrições na próxima semana

Resultado do Enem 2025 já está disponível; Sisu abre inscrições na próxima semana

Imagem - Aluno que ‘previu’ questões do Enem comprou perguntas sigilosas por R$ 10 cada

Aluno que ‘previu’ questões do Enem comprou perguntas sigilosas por R$ 10 cada

Imagem - Anulação de 3 questões do Enem ocorre por “precaução”, diz ministro

Anulação de 3 questões do Enem ocorre por “precaução”, diz ministro

Tags:

Enem Barreiras Detento Prova Presídio

Mais recentes

Imagem - Afrocidade recebe Edcity, Rachel Reis e Matchola em show no Muncab na sexta (30)

Afrocidade recebe Edcity, Rachel Reis e Matchola em show no Muncab na sexta (30)
Imagem - Carga de alimentos avaliada em R$ 400 mil é apreendida em cidade da Bahia

Carga de alimentos avaliada em R$ 400 mil é apreendida em cidade da Bahia
Imagem - PM vai a júri popular por tentativa de homicídio 11 anos após matar cachorro de vizinha na Bahia

PM vai a júri popular por tentativa de homicídio 11 anos após matar cachorro de vizinha na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus
01

Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus

Imagem - Marcenaria, luz, excesso de hóspedes: as brigas que corretora que sumiu teve com vizinhos e síndico
02

Marcenaria, luz, excesso de hóspedes: as brigas que corretora que sumiu teve com vizinhos e síndico

Imagem - Crueldade na UTI: polícia revela como técnico matou pacientes dentro do hospital
03

Crueldade na UTI: polícia revela como técnico matou pacientes dentro do hospital

Imagem - Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho
04

Após derrota para o Bahia, Vitória envia proposta para retorno de Marinho