EDUCAÇÃO

Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade

Estudante está custodiado no Conjunto Penal de Barreiras, no oeste do estado

Monique Lobo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17:23

Detentos baianos participaram do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) Crédito: Divulgação/Seap

Um detento do Conjunto Penal de Barreiras, na região oeste do estado, alcançou a expressiva nota de 880 pontos na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL). O interno, identificado pelas iniciais S.F.B.C., participa das atividades da Universidade Para Todos (UPT). Além dele, outros oito detentos do sistema prisional baiano obtiveram notas iguais ou superiores a 800 pontos.

Além disso, de acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), diversos custodiados apresentaram desempenho acima da média nacional, com ao menos 60 alunos do sistema prisional alcançando notas superiores a 650 pontos na redação.