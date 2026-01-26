Detento na Bahia tira 880 na redação do Enem para pessoas privadas de liberdade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17:23
Um detento do Conjunto Penal de Barreiras, na região oeste do estado, alcançou a expressiva nota de 880 pontos na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL). O interno, identificado pelas iniciais S.F.B.C., participa das atividades da Universidade Para Todos (UPT). Além dele, outros oito detentos do sistema prisional baiano obtiveram notas iguais ou superiores a 800 pontos.
Além disso, de acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), diversos custodiados apresentaram desempenho acima da média nacional, com ao menos 60 alunos do sistema prisional alcançando notas superiores a 650 pontos na redação.
O desempenho do aluno que atingiu 880 pontos chamou atenção pelo elevado domínio da escrita, capacidade argumentativa e compreensão dos temas propostos. Para a secretaria, o feito demonstra que o acesso à educação no sistema prisional pode gerar oportunidades reais de desenvolvimento pessoal e social.