Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulheres tentam entrar em presídio baiano com drogas escondidas nas partes íntimas

Caso foi registrado em Barreiras

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:06

Caso foi registrado n Conjunto Penal de Barreiras
Caso foi registrado no Conjunto Penal de Barreiras Crédito: Divulgação/Seap

Duas mulheres foram flagradas ao tentar entrar no Conjunto Penal de Barreiras, no interior da Bahia, com cerca de 100 gramas de drogas escondidas nas partes íntimas. Elas foram interceptadas pela tecnologia do Body Scan, os scanners corporais, antes da visita aos companheiros que estão detidos na unidade. 

Ambos os casos aconteceram na última segunda-feira (22) e foram divulgados nesta quarta (24) pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). As mulheres foram flagradas ao passar pelo equipamento e imagens com alterações suspeitas nas duas visitantes serem detectadas. 

Após os registro, as mulheres foram abordadas e o coordenador de Vigilância e o Gerente Operacional da unidade acionado. Elas confessaram a posse. Cada uma escondia cerca de 45 gramas de drogas. Ambas foram conduzidas à delegacia da cidade pela equipe da Polícia Militar, para registro da ocorrência e providências legais.

Mulheres são flagradas tentando entrar com drogas no Conjunto Penal de Barreiras

Mulheres são flagradas tentando entrar com drogas no Conjunto Penal de Barreiras por Divulgação/Seap
Mulheres são flagradas tentando entrar com drogas no Conjunto Penal de Barreiras por Divulgação/Seap
Mulheres são flagradas tentando entrar com drogas no Conjunto Penal de Barreiras por Divulgação/Seap
Mulheres são flagradas tentando entrar com drogas no Conjunto Penal de Barreiras por Divulgação/Seap
Mulheres são flagradas tentando entrar com drogas no Conjunto Penal de Barreiras por Divulgação/Seap
1 de 5
Mulheres são flagradas tentando entrar com drogas no Conjunto Penal de Barreiras por Divulgação/Seap

Mais recentes

Imagem - Justiça determina que plano de saúde da Petrobras forneça Ozempic a beneficiário

Justiça determina que plano de saúde da Petrobras forneça Ozempic a beneficiário
Imagem - Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde

Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde
Imagem - Operação no Itaigara e Pituba apreende milhares de acessórios piratas de celular

Operação no Itaigara e Pituba apreende milhares de acessórios piratas de celular

MAIS LIDAS

Imagem - Inscrições para curso gratuito da Coelba se encerram na próxima semana
01

Inscrições para curso gratuito da Coelba se encerram na próxima semana

Imagem - Governador adia pagamento do abono dos precatórios aos professores; educadores criticam
02

Governador adia pagamento do abono dos precatórios aos professores; educadores criticam

Imagem - CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem em votação unânime
03

CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem em votação unânime

Imagem - Grupo de defesa da Baía de Todos-os-Santos aciona MPF para investigar Ponte Salvador-Itaparica
04

Grupo de defesa da Baía de Todos-os-Santos aciona MPF para investigar Ponte Salvador-Itaparica