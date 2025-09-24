Mulheres tentam entrar em presídio baiano com drogas escondidas nas partes íntimas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 15:06
Duas mulheres foram flagradas ao tentar entrar no Conjunto Penal de Barreiras, no interior da Bahia, com cerca de 100 gramas de drogas escondidas nas partes íntimas. Elas foram interceptadas pela tecnologia do Body Scan, os scanners corporais, antes da visita aos companheiros que estão detidos na unidade.
Ambos os casos aconteceram na última segunda-feira (22) e foram divulgados nesta quarta (24) pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). As mulheres foram flagradas ao passar pelo equipamento e imagens com alterações suspeitas nas duas visitantes serem detectadas.
Após os registro, as mulheres foram abordadas e o coordenador de Vigilância e o Gerente Operacional da unidade acionado. Elas confessaram a posse. Cada uma escondia cerca de 45 gramas de drogas. Ambas foram conduzidas à delegacia da cidade pela equipe da Polícia Militar, para registro da ocorrência e providências legais.
Mulheres são flagradas tentando entrar com drogas no Conjunto Penal de Barreiras