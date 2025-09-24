Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grupo de defesa da Baía de Todos-os-Santos aciona MPF para investigar Ponte Salvador-Itaparica

Estudo foi entregue ao órgão público junto a requerimento que pede abertura de inquérito civil

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 01:15

Como será a ponte
Projeção de como será a Ponte Salvador-Itaparica Crédito: Divulgação

A obra da Ponte Salvador-Itaparica, prevista para começar no início de junho deste ano e terminar em 2031, vai gerar impactos ambientais, econômicos e sociais nas comunidades margeadas pela Baía de Todos-os-Santos. É o que aponta um estudo realizado pelo Cibergrupo Kirimurê, coletivo que atua na preservação da baía há mais de uma década, e entregue ao Ministério Público Federal (MPF).

O grupo pede que o órgão público instaure um inquérito civil, além de ação civil pública, para impugnar o contrato de construção da ponte feito pelo Governo do Estado. Na representação ao MPF, o grupo também afirmou que é urgente uma investigação sobre o projeto.

Veja o estudo do Cibergrupo Kirimurê e o requerimento enviado ao MPF

Estudo e requerimento do Cibergrupo Kirimurê contra a Ponte Salvador-Itaparica por Reprodução
Estudo e requerimento do Cibergrupo Kirimurê contra a Ponte Salvador-Itaparica por Reprodução
Estudo e requerimento do Cibergrupo Kirimurê contra a Ponte Salvador-Itaparica por Reprodução
Estudo e requerimento do Cibergrupo Kirimurê contra a Ponte Salvador-Itaparica por Reprodução
Estudo e requerimento do Cibergrupo Kirimurê contra a Ponte Salvador-Itaparica por Reprodução
Estudo e requerimento do Cibergrupo Kirimurê contra a Ponte Salvador-Itaparica por Reprodução
Estudo e requerimento do Cibergrupo Kirimurê contra a Ponte Salvador-Itaparica por Reprodução
Estudo e requerimento do Cibergrupo Kirimurê contra a Ponte Salvador-Itaparica por Reprodução
1 de 8
Estudo e requerimento do Cibergrupo Kirimurê contra a Ponte Salvador-Itaparica por Reprodução

O estudo destaca sete impactos que serão causados pela obra que está sendo realizada em uma parceria público-privada (PPP) por um consórcio formado por três empresas chinesas.

Meio Ambiente

O documento aponta, entre os impactos ambientais a destruição de manguezais e formação de coralinas, uma formação geológica de algas marinhas, com a construção dos 102 pilares da ponte.

Além disso, o levantamento prevê danos à fauna e flora marinha com a dragagem constante para permitir o acesso de navios ao Porto de Salvador.

Navegação

Outro ponto em destaque é a implicação na logística da região. Com o vão central de apenas 450 metros e altura livre de 80 metros, a ponte, de acordo com o estudo, pode inviabilizar a passagem de grandes navios e plataformas offshore, gerando gargalos logísticos, com consequentes prejuízos à economia regional.

Leia mais

Imagem - Jerônimo quer criar uma nova secretaria para cuidar da Ponte Salvador-Itaparica

Jerônimo quer criar uma nova secretaria para cuidar da Ponte Salvador-Itaparica

Imagem - Duas pontes Salvador-Itaparica ou 5 VLTs: veja o que daria para pagar com os empréstimos pedidos por Jerônimo

Duas pontes Salvador-Itaparica ou 5 VLTs: veja o que daria para pagar com os empréstimos pedidos por Jerônimo

Imagem - Vídeo mostra como será a ponte Salvador-Itaparica depois de pronta

Vídeo mostra como será a ponte Salvador-Itaparica depois de pronta

Rodovia

Outro problema levantado é a conexão da ponte com o centro urbano de Salvador. O estudo revela que ela deve agravará o congestionamento nas vias.

Já na Ilha de Itaparica, a nova via deve dividir comunidades tradicionais e dificultar o acesso às praias e áreas culturais.

Prejuízo econômico

Ganha atenção também a falta de clareza sobre o financiamento, revela o levantamento. Além disso, o pagamento anual ao consórcio pelo prazo de 35 anos para garantir o "pedágio pleno", afirma o estudo, vai comprometer futuros investimentos do Governo do Estado em saúde, educação, habitação e infraestrutura.

Desigualdade

Outra questão levantada é a provável expansão da Região Metropolitana sem o acompanhamento do crescimento dos serviços públicos, o que pode aumentar a disparidade social.

Paisagem comprometida

O cenário da Baía de Todos-os-Santos também demanda preocupação, segundo o documento. A paisagem da baía, considerada uma das mais belas do mundo, vai ficar marcada pela estrutura construída no local.

Sem consulta popular

O grupo também questiona a ausência de consulta prévia pública sobre o projeto, especialmente com as populações tradicionais da capital e da Ilha de Itaparica. Isso, de acordo com o documento, é considerado uma "violação grave dos direitos humanos e ambientais".

Leia mais

Imagem - ‘Um parto muito difícil’, diz Lula sobre construção da ponte Salvador-Itaparica

‘Um parto muito difícil’, diz Lula sobre construção da ponte Salvador-Itaparica

Imagem - Construção da Ponte Salvador-Itaparica ameaça mais de 120 terreiros na Baía de Todos-os-Santos

Construção da Ponte Salvador-Itaparica ameaça mais de 120 terreiros na Baía de Todos-os-Santos

Imagem - 'A ponte não é para o povo': comunidades denunciam impactos de obra Salvador-Itaparica

'A ponte não é para o povo': comunidades denunciam impactos de obra Salvador-Itaparica

Mais recentes

Imagem - De Bodytech a Villa Forma: veja academias de Salvador que aceitam WellHub ou TotalPass

De Bodytech a Villa Forma: veja academias de Salvador que aceitam WellHub ou TotalPass
Imagem - Aposta baiana leva mais de R$ 4 milhões em sorteio da Quina; saiba de onde é

Aposta baiana leva mais de R$ 4 milhões em sorteio da Quina; saiba de onde é
Imagem - Criança autista é atacada por pitbull na Bahia

Criança autista é atacada por pitbull na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
01

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas
02

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas

Imagem - Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, já foi presa por esquema de estelionato que aplicava golpe em idosos
03

Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, já foi presa por esquema de estelionato que aplicava golpe em idosos

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
04

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer